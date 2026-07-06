Expertos en jardinería coinciden: esta es la razón por la que deberías tener 3 plantas juntas

El verano es una de las mejores estaciones para remodelar el jardín, por lo que hay diversos trucos para que pueda quedar lo más bello estéticamente; y en donde las plantas juegan un papel clave dentro de este. Otro de los aspectos claves es la manera en la cual vamos a ordenar las plantas en el jardín y hay personas que tienen la costumbre de colocar tres juntas, y los especialistas llevaron a explicar la razón de tenerlas juntas y los beneficios que esto trae, según jardineros.

Venga La Alegría | Programa 6 de julio 2026 Parte 1 | Las reacciones de los famosos y la reflexión de Sergio Sepúlveda tras la eliminación de México en el Mundial

Las plantas de interior son una de las más populares y es que no sólo podremos decorar nuestro hogar, sino que serán claves para purificar los ambientes y lograr así que los espacios estén lo más ordenado posible. Por otro lado, hay que saber bien dónde ubicar estas plantas, ya que, por más que requieran de pocos cuidados, dónde las ubiquemos será un factor clave para que puedan vivir y no echarse a perder.

Sin embargo, los jardineros expertos compartieron un truco que no todos sabían y que consiste en el orden de las plantas de interior, teniendo en cuenta que son cada vez más las personas que reagrupan sus plantas de a tres y que esto traerá una gran cantidad de beneficios y que tus plantas te lo agradecerán.

Por qué hay que agrupar 3 plantas de interior

Un jardinero experto como @elviverodeguemes compartió las razones por las cuales hay que reagrupar tres plantas de interior de la misma especie y es que esto ayudará a recrear un ambiente más parecido al que las plantas encuentran en su naturaleza, favoreciendo su desarrollo y hace que el mantenimiento sea mucho más sencillo; generando un microclima que conserva mejor la humedad del aire y reduce variaciones bruscas de temperatura.

Beneficios de agrupar las plantas

El resultado de esto es que las hojas de las plantas se mantienen en mejores condiciones y las plantas sufren menos el aire seco de los hogares. Pero, los jardineros recomendaron que no todas las combinaciones son buenas, ya que hay que elegir especies que tengan necesidades similares de luz, humedad y riego.