3 diseños de piñatas caseras de Slinky de Toy Story; ideales para los cumpleaños de los niños

Las piñatas son los mejores elementos decorativos que nos encontramos dentro de una fiesta infantil; y es que uno de los momentos más esperados por los más pequeños es cuando el protagonista rompe la piñata y caen todas las sorpresas. Por lo general, suele estar decorada con alguna temática que esté en tendencia; como lo pueden ser personajes de ficción, de películas, de videojuegos o de superhéroes. A continuación, te dejaremos tres diseños de piñatas de ‘Slinky’, de ‘Toy Story’ para que hagas con facilidad.

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Entre las características que tienen las piñatas es que son elaboradas con pocos materiales, se puede elegir la decoración y temática adecuada; y que sin dudas se convertirá en el centro de atención de cualquier fiesta de cumpleaños. Por lo general, se usan más en los cumpleaños infantiles y que los más pequeños aguardan para romper y que caigan todas las sorpresas. En la actualidad, nos podemos encontrar con una gran diversidad de temáticas para elegir la piñata.

Si estás buscando una piñata con la que puedas sorprender a tu pequeño en su cumpleaños infantil y no tienes ninguna temática, no debes preocuparte porque puedes aprovechar la fiebre de ‘Toy Story’y hacer a alguno de sus personajes. Como es el hecho de ‘Slinky’, el perrito de esta película y en donde te compartiremos tres diseños para que puedas hacer en casa.

Las características que tienen las piñatas de ‘Slinky’ es que se puede crear el efecto de resorte; ya sea con un pedazo de cartón o más bien lograrlo con un efecto 3-D. En este caso, vamos a compartir tres ideas de piñatas para que puedas hacer de este personaje y que les encantará a todos; y con la particularidad que son fáciles de hacer.

3 diseños de piñatas de Slinky

Rostro de Slinky de Toy Story

Silueta de Slinky con un efecto para simular el resorte

Piñata extensiva con el resorte incluido

3 diseños de piñatas de Slinky de Toy Story pic.twitter.com/EU6wyPLY2G — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 6, 2026

Qué necesitas para esta piñata

Entre las características que tiene la piñata de Slinky, es que sus tonalidades son marrones, amarillo para algunas partes del cuerpo, verde para el collar y gris para simular el resorte. Además, entre los materiales que necesitas mencionamos cartón grande, silicona, tijera, papel crepé de estos colores y ahora a ponerse manos a la obra.