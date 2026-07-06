Dra. Sigal Zilcha-Mano, psicóloga israelí: “Hay personas que sanan su incapacidad de recibir amor cuidando de un animal, porque la mascota es el único ser que jamás los juzgará por sus heridas”

Hay personas que encuentran en su perro o su gato un refugio emocional difícil de explicar o de entender. Estas situaciones no pasan por casualidad. De acuerdo con la psicóloga e investigadora israelí Sigal Zilcha-Mano, quien es reconocida por sus estudios sobre el apego y las relaciones afectivas, sostiene que “hay personas que sanan su incapacidad de recibir amor cuidando de un animal, porque la mascota es el único ser que jamás los juzgará por sus heridas”. Aunque ser tan cercana con los animales es algo que todos admiramos, ella no intenta profundizar en esa relación, sino que más bien ella quiso dar con lo que hay detrás de este apego. La conclusión: Para muchas personas, el vínculo con una mascota representa un espacio seguro donde pueden experimentar afecto, confianza y aceptación incondicional.

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¿Por qué una mascota puede ayudar a sanar emocionalmente?

Primero hay que dejar en claro que no es malo buscar un apoyo emocional en las mascotas. Los animales de compañía ofrecen relaciones basadas en la constancia que sirven como un importante apoyo emocional después de vivir experiencias dificiles.

¿Qué es lo que hacen los animales para apoyarnos emocionalmente?

La verdad es que cuando estamos con ellos sentimos que nadie nos cuestiona nuestro pasado. Un gato o un perro no te exigen perfección. Ellos solo se acurrucan contigo y basan la relación que tienes con ellos en la rutina, el contacto y la confianza, la cual se construye día con día con su cuidador. Este tipo de vínculos genera en las personas la sensación de seguridad emocional. Esto es muy similar a lo que producen las relaciones afectivas saludables entre humanos, especialmente en personas que han vivido pérdidas, rechazo o abandono.

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La importancia de sentirse aceptado sin miedo al juicio

De acuerdo con la Dra. Sigal Zilcha-Mano, muchas personas que han sufrido en su vida críticas constantes, relaciones conflictivas o baja autoestima desarrollan temor a mostrarse vulnerables con otros. Eso no significa que mágicamente perdieron esa capacidad, pues muchas de ellas descubren que con sus mascotas pueden expresar emociones sin sentir que serán rechazadas.