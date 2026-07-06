Muere querida influencer a los 21, tras recibir disparos mientras viajaba en su auto

La industria del entretenimiento y redes sociales en Estados Unidos se encuentra conmocionada por la muerte de Brianna Johnson, influencer que era mejor conocida como DreamDoll Bri. Tenía 21 años de edad y murió tras recibir disparos mientras conducía.

El incidente ocurrió el domingo por la madrugada, alrededor de las 5:30 A.M., en Miramar, Florida. Brianna acababa de abandonar una fiesta en compañía de otras personas y viajaba a bordo de un Lamborghini SUV de color verde fluorescente, indica el portal TMZ. De acuerdo con el Departamento de Policía de Miramar, luego de que se realizó una serie de disparos el vehículo siguió adelante por una cuadra y luego chocó con una señal de 'stop'.

Se sabe que los atacantes viajaban en un sedán blanco que alcanzó el auto de Brianna Johnson y, a la altura del asiento del conductor, comenzaron a disparar hacia los tres ocupantes. El departamento de policía recibió una alerta mediante el sistema ShotSpotter.

La creadora de contenido DreamDoll Bri fue trasladada al hospital en condición crítica, pero murió poco después debido a la gravedad de sus heridas. No se tiene mayor información sobre sus acompañantes.

Actualmente transcurre una investigación para determinar la causa del ataque y si el vehículo estaba siendo seguido directamente. En medios locales circula la versión de que, tras salir de la fiesta, Brianna y sus acompañantes se detuvieron en una gasolinera y ahí hubo una pelea.

Quién era DreamDoll Bri (Brianna Johnson)

Su fama en redes sociales despegó principalmente por un audio viral en TikTok que llevaba el título "Bend ova"; tenía 370,000 seguidores en esa red, aproximadamente, y cerca de 90,000 en Instagram.

En sus perfiles, Brianna Johnson solía compartir contenido de moda, sesiones de fotos, baile y algunos clips de humor con sus seguidores. Sus últimas publicaciones se han llenado de comentarios de fans preguntando si la noticia es cierta o pidiendo que la influencer aclare los "rumores" sobre su fallecimiento.