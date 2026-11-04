Gomita preocupa tras alarmante video sobre su estado de salud

Hay mucha preocupación en torno a la salud de la influencer Araceli Ordaz, conocida como Gomita. La joven ha pasado momentos muy difíciles este año debido a que estuvo al borde de la muerte.

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A esto se le suma sus recientes declaraciones que han despertado la preocupación de los seguidores debido a que la influencer habló abiertamente de sus síntomas. Gomita dijo estar cansada de visitar al médico y de los malestares que le impiden poder seguir llevando a cabo sus compromisos profesionales.

¿Qué ocurre con la salud de Gomita?

Gomita en febrero de este año estuvo hospitalizada porque tenía una hernia de Petersen como así también una obstrucción intestinal. Esta hernia es interna que aparece como complicación tardía del bypass gástrico en Y de Roux, cuando asas del intestino delgado se deslizan a través del espacio creado entre el mesenterio del asa alimentaria y el mesocolon transverso.

La creadora de contenido había sido sometida a un bypass gástrico hace cinco años y la hernia le provocó que el intestino se enrollara y se bloqueara. La también conductora indicó que todo comenzó con dolor abdominal, distensión y vómito, síntomas que se repitieron recientemente.

Recientemente la influencer Gomita compartió un video en las redes sociales, donde dio a conocer que ha tenido días difíciles en los que debió acudir al médico porque presentaba vómito, fuerte dolor de estómago, dolor en uno de sus ojos, fiebre y episodios de ansiedad.

También la creadora de contenido dijo que había estado negada a hablar de su estado de salud porque no quería ser objeto de burlas o generar una gran preocupación en los seguidores, pero sintió que ya era momento de hablar.

“Ya no sé qué hacer, ya me tiene… creo que es mucho estrés lo que estoy sufriendo (…) No sé si valga la pena esto, sobre todo lo que me estoy esforzando ya es muchísimo (…) Le pido a Dios que me dé sanidad en el cuerpo, pero ya estoy agotada, mucho (…) No quiero preocupar, ni que mi salud sea motivo de burlas, sólo quería comentarles cómo me siento”, dijo la creadora de contenido.