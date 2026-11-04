Confirman que Laura Bozzo solo tiene un 10% de probabilidades de vivir

Laura Bozzo está atravesando un momento delicado de salud por lo que tiene preocupado a todo el mundo del espectáculo. De acuerdo con lo manifestado por Victoria de la Fuente, hija de la conductora, los médicos le manifestaron que tiene un 10% de probabilidades de vivir.

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El estado de salud de Bozzo se debe una úlcera que padecía la presentadora y le derivó en una peritonitis. Sus hijas decidieron mantenerse alejadas de los medios de comunicación mientras su madre estaba internada, pero ahora han decidido hablar sobre el estado de salud de la presentadora.

¿Qué ocurre con la salud de Laura Bozzo?

Victoria de la Fuente, manifestó que la emergencia de Laura Bozzo comenzó una noche por lo cual tuvieron que llamar a una ambulancia para poder trasladarla a Acapulco. Cuando fue ingresada le manifestaron que la úlcera se había perforado por lo que le provocó una infección abdominal conocida como peritonitis.

Esta situación fue muy complicada porque pone en riesgo la vida cuando no se trata inmediatamente. En el caso de la conductora, el diagnóstico fue tan grave que las expectativas iniciales de los médicos eran poco alentadoras.

"En medio de la noche, hablan a una ambulancia, entra al hospital, al hospital donde, literal, le salvan la vida; ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis, a la hora que ingresó, creo que le daban 10 por ciento de opciones de que iba a salir de esta, o sea fue supergrave", relató la hija de Laura Bozzo.

Dada la situación es que estuvo dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos, Laura Bozzo ha mostrado una evolución favorable. En la actualidad está consciente, estable y su cuadro está controlado.

"Hemos estado con ella estas dos semanas que estuvo en Cuidados Intensivos, que fue la etapa más delicada que, gracias a Dios, parece ser que ya va de salida, dentro de todo, ya el cuadro está mucho más controlado", dijo Victoria.