Muere joven músico del regional mexicano en circunstancias desconocidas; así lo despiden sus compañeros

La música regional mexicana se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte de Iván Orozco Gracía, joven músico que formaba parte de la agrupación “Los Cisnes del Norte”, ante esta lamentable noticia se generó una ola de mensajes de despedida entre seguidores y allegados. Asimismo, quienes compartieron con él el trabajo de la agrupación le lanzaron unas palabras para recordar la música que hicieron juntos.

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Entre las despedidas destaca la que realizó la agrupación “Madrazo Norteño” quien se unió a las condolencias: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos en oración por su eterno descanso, deseando fortaleza, paz y consuelo a todos sus seres queridos en estos momentos tan difíciles".

¿De qué murió Iván Orozco García?

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte así como información que revele si padecía de alguna enfermedad que estuviera relacionada a su deceso. A través de un comunicado colgado en las redes de “Los Cisnes del Norte” se confirmó que el artista habría fallecido el 2 de noviembre y solo se dieron detalles de que se despedían de su compañero con quien compartieron varios momentos y música.

“Con profunda tristeza, Los Cisnes del Norte lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo Iván Orozco García. Hoy nos despedimos de un gran compañero, con quien compartimos tantos momentos y nuestra pasión por la música”.

¿Quién era Iván Orozco García?

Iván Orozco García era músico de “Los Cisnes del Norte”, agrupación del regional mexicano. Tan solo unos días antes de su deceso la agrupación igual habría pedido oraciones para Iván, ya que atravesaba por un momento complicado de salud. Sin embargo, no se revelaron detalles de qué es lo que padecía: “Pedimos de corazón que nos acompañen con una oración por la salud de nuestro compañero César Iván, integrante de Los Cisnes del Norte, quien atraviesa un momento delicado de salud. Con mucha fe y esperanza deseamos su pronta recuperación”.