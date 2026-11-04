Reviven video de Paola Dalay coqueteando con Vadhir Derbez

En medio del revuelo mediático por su separación de José Eduardo Derbez y su reciente romance con César Romo, Paola Dalay volvió a colocarse en el centro de la conversación digital. En las últimas horas, usuarios en redes sociales rescataron y viralizaron un antiguo video donde la creadora de contenido sostiene una coquera e incómoda interacción con Vadhir Derbez.

El resurgimiento del material audiovisual desató de inmediato una ola de comentarios y especulaciones entre los internautas, quienes analizaron la química de la modelo con su excuñado frente a las cámaras. Este clip del pasado añade un nuevo capítulo de polémica al mediático distanciamiento entre la influencer y el integrante de la familia Derbez.

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¿Qué muestra el video de Paola Dalay con Vadhir Derbez?

El video resurgido en plataformas digitales muestra a Paola Dalay sumándose a una tendencia popular de TikTok a principios de 2020. En la grabación, la influencer realiza un dúo utilizando un clip previo de Vadhir Derbez, en el cual el actor mira a la cámara y dice la frase: “Oye, me gustas”. Paola aparece en pantalla reaccionando a las palabras del actor como parte del juego visual de la aplicación.

En su momento, la interacción pasó desapercibida por formar parte de las dinámicas habituales de la red social. Sin embargo, tras confirmarse el fin de su noviazgo con José Eduardo Derbez, los usuarios volvieron a viralizar el material, interpretándolo como un coqueto bromeo hacia quien después se convertiría en su cuñado, a pesar de que la propia modelo aclaró en su momento con sarcasmo que solo se trataba de un contenido grabado tiempo atrás.

¿A qué se dedica Paola Dalay?

Paola Dalay es una influyente creadora de contenido, modelo y beauty designer mexicana. Desarrolla su carrera enfocada principalmente en la industria de la moda, el estilismo, el maquillaje y la imagen personal.

A través de sus redes sociales, publica recomendaciones de belleza, tendencias de vestimenta y aspectos cotidianos de su estilo de vida. Esta labor digital le ha permitido consolidar una amplia comunidad con millones de seguidores y realizar colaboraciones con marcas reconocidas y salones de belleza. Además, se desempeña como emprendedora dentro del sector estético.