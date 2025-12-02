Luto por la inesperada muerte de un referente del regional mexicano

El regional mexicano se ha inmerso en un profundo luto al confirmarse la inesperada muerte de Fernando Vega Verdugo. Se trata del creador de una de las dinastías musicales más representativas del género por lo que las redes sociales se han colmado de mensajes de dolor y despedida.

No hay dudas de que el 2025 será recordado como el año en el que grandes figuras de la música, el cine, el teatro y la televisión dijeron adiós. Es que en estos once meses que han pasado fueron muchos los famosos que murieron a causa de enfermedades, accidentes, ataques o por causas naturales.

¿Cómo se confirmó la muerte de Fernando Vega Verdugo?

La muerte de Fernando Vega Verdugo fue confirmada en redes sociales por la propia familia del artista de 88 años de edad. En las plataformas digitales, las imágenes del músico se multiplican, al igual que las de quienes integran la dinastía como Chuy Vega, Freddy Vega, Ramón Vega y Cornelio Vega.

Descanse En Paz nuestro patriarca, Dios reciba en sus brazos a nuestro amado Don Fernando Vega Verdugo... pic.twitter.com/5xYOsErCQr — Chuy Vega Oficial (@ChuyVegaOfi) December 1, 2025

“Descanse En Paz nuestro patriarca, Dios reciba en sus brazos a nuestro amado Don Fernando Vega Verdugo...”, escribió Chuy Vega en sus redes sociales junto a un extenso comunicado en el que destacó el legado de lucha, trabajo, amor y servicio al prójimo de Fernando Vega Verdugo.

Dolor compartido por la partida de Fernando Vega Verdugo

Tras conocerse la triste noticia de la muerte de Fernando Vega Verdugo, no solo los integrantes de la dinastía musical se han expresado en redes sociales sino que diferentes músicos del regional mexicano han externado sus condolencias.

El dolor por la muerte del artista es compartido con los innumerables seguidores de su música y legado y este martes 2 de diciembre, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la ceremonia religiosa en la parroquia Purísima Concepción. El sepelio será esta tarde en el Cementerio Polvorín por lo que se espera que la despedida a Fernando Vega Verdugo reúna a quienes supieron disfrutar de su impronta en el ámbito de la música regional mexicana.