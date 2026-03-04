Ella Bucio rompe el silencio tras su eliminación de Exatlón México y revela lo que siente por Humberto y Mono

La reciente salida de Ella Bucio dentro de Exatlón México dejó un vacío dentro de la competencia y, sobre todo, muchas dudas entre los fanáticos de la novena temporada. Tras su salida, la atleta decidió hablar y responder dudas de sus seguidores frente a cámara, evidenciando sus emociones tras salir del programa.

¿Cómo vivió Ella Bucio su proceso en Exatlón México?

Durante la entrevista, Ella reconoció que su paso por el programa fue un proceso largo y lleno de emociones; además, la atleta confesó que, a pesar de que al inicio no lograba adaptarse a la competencia y tuvo que atravesar momentos complicados, logró salir adelante. “Fue un proceso largo, hubo de todo. Al principio no me hallaba, estaba arriba y abajo, fue difícil”, compartió.

No obstante, la atleta también dejó en claro que, una vez que logró comprender las dinámicas, logró fortalecer su mentalidad. Además, destacó que enfrentó más duelos de eliminación de los que le hubiera gustado, pero que eso la ayudó a mantenerse firme hasta el final.

¿Qué dijo sobre Mono y el ambiente en el equipo?

Dentro de la charla con sus fans, Ella también habló sobre su opinión de Mono Pilar del Equipo Rojo, quien es considerado como una de las figuras más polémicas de la novena temporada. Ella describió a Mono como una persona polémica pero admirable.

La atleta Roja también dejó en claro que considera al atleta rojo como una persona genuina y divertida; incluso aseguró que era el que se encargaba de mejorar el ambiente dentro del equipo con su ingenio y humor.

¿Cómo reaccionó Humberto a su eliminación?

Al ser cuestionada sobre su relación con Humberto, Ella confesó que lo vio triste tras su salida, y que le gustaría saber cómo se encuentra ahora que él continúa dentro de la competencia y ella tendrá que seguir viéndolo y apoyándolo desde casa. La atleta también declaró que espera que Humberto no la extrañe tanto, porque sabe que su salida fue un momento muy fuerte para él.

Ella también fue clara al señalar que Humberto está triste, pero confía en que se alegra de ella, pues ahora podrá enfocarse en cumplir otros sueños fuera de Exaltón México, como lo habían platicado.

¿Ella Bucio regresaría a Exatlón México?

La atleta del Equipo Rojo declaró que sí le gustaría volver al reality, pero con otra mentalidad y mejor preparación, pues reconoció que ahora que conoce la exigencia del programa podrá prepararse con mayor intensidad para estar lista si es que recibe de nueva cuenta el llamado.