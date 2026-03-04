Así debe recuperar tu cuenta de WhatsApp después de sufrir un fraude

En la actualidad, todos somos propensos a sufrir un fraude, en especial en nuestra cuenta de WhatsApp, por lo que debemos ser muy cuidadosos para no caer en sus trampas y poner en riesgo nuestra información personal.

Si observas que tu app se encuentra dominada o que alguien está haciendo un mal uso de ella, no te preocupes, porque te vamos a detallar cómo lo puedes recuperar fácilmente haciendo unos sencillos cambios.

¿Qué hago para recuperar mi cuenta de WhatsApp?

Para obtener la mejor información sobre cómo recuperar la cuenta de WhatsApp al sufrir un fraude, hemos consultado directamente con la página web de la aplicación, que nos otorga 3 sencillos pasos al respecto:

Entra a la aplicación de tu aparato y da clic en “Volver a iniciar sesión”; después selecciona la opción de “Continuar”. Ingresa el número de teléfono si lo necesitas; al terminar de llenar correctamente los espacios solicitados, da clic en “Siguiente” y “Ok”. Al final te va a solicitar un código de 6 dígitos que se envió por SMS o mediante llamada de teléfono; ingresa el número y listo.

Al sospechar que tu cuenta está siendo usada negativamente, haz todo lo anterior para que rápidamente la puedas recuperar y no olvides avisar a tus contactos de todo lo sucedido; de esta manera vas a evitar que los invasores puedan hablar con tus conocidos y engañarlos de alguna manera.

¿Qué aparece cuando te hackean WhatsApp?

En lo que recuperas la cuenta de WhatsApp al sufrir un fraude, suele ser fácil identificar cuando eres víctima de ese delito. En algunos casos se ha mencionado que les llega un mensaje donde supuestamente la app va a bloquear la cuenta, algo que es falso, ya que es una acción que no puede hacerse.

Hay otros testigos que han detallado que les han hablado de servicios de paquetería para pedirles un código desde la llamada, supuestamente para poder hacer el envío; se sabe que eso es completamente falso.

Entre las formas de identificar un hackeo de la cuenta, se destaca que aparecen mensajes que no habías enviado, conversaciones que no reconoces o, repentinamente, te sacan de tu cuenta. No caigas en pánico y realiza los pasos anteriores.