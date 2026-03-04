Ángela Aguilar EXPLOTA y dice que no todo merece ser una discusión pública: “La verdad estorba”

Ángela Aguilar compartió un fuerte mensaje diciendo “Cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda... mucho” con lo que para muchos usuarios esto podría ser una respuesta de la nieta de Flor Silvestre respecto a la polémica entre su esposo Christian Nodal y la argentina Cazzu.

¿Qué compartió Ángela en sus redes sociales?

A través de su canal de whatsapp, la hija de Pepe Aguilar; Ángela Aguilar, compartió una fotografía en el gimnasio acompañada de un fuerte mensaje en que el dijo que cuando el espectáculo comienza a ser un negocio “la verdad estorba”. Añadió que “el ruido” es lo que genera dinero. Por su parte, también mencionó que cuando aquello que es deformado causa diversión “la calma es incómoda”. Por otro lado, la intérprete de temas como “En realidad” y “Mis Amigas Las Flores” dijo “Porque cuando una narrativa está diseñada para sostenerse en el escándalo, la verdad no siempre es suficiente para frenarla”.

Lo anterior para muchas personas representa una respuesta ante la polémica en la que su esposo Christian Nodal se vió envuelto con su ex pareja Cazzu luego de que el artista Tainy junto a Jhayco y Raw Alejandro lanzarán el tema “Rosita” en el que aluden a la relación de Nodal con Ángela. Sin embargo, la cantante jamás mencionó nombres ni dijo para quién iba dirigido su mensaje. Incluso mencionó que no pensaba responder, no porque no tuviera argumentos para defenderse sino porque para ella “no todo merece convertirse en discusión pública”.

¿Ángela Aguilar se retira de la música?

A través de sus redes sociales la cantante de regional mexicano expresó que buscaba mantenerse en paz y concentrada en su vida personal. “Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido” dijo la cantante, razón por la que muchos de sus fans pensaron que eso era un mensaje que podría hablar sobre su retiro de los escenarios. Sin embargo, con su mensaje más reciente la cantante ha aclarado que no se va de la música. “No me voy a retirar”, fueron palabras puntuales de la artista mientras dejó en claro que no está viviendo la historia que algunas personas quieren escribir por ella.

Sin duda, estos mensajes no solo son una aclaración ante su retiro de la música sino su postura ante las críticas de las que ha sido blanco por su matrimonio con Christian Nodal.