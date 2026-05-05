Mamá de exreina de belleza relata cómo recibió la noticia de la muerte de su hija Carolina Flores: “Grité tan fuerte que los vecinos salieron”

Tras varios días de conocerse el lamentable asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores a manos de su suegra Erika ‘N’, la madre de la modelo ha decidido hablar públicamente de lo ocurrido, entre ello el angustiante momento en el que recibió la noticia de que su hija había sido asesinada por un familiar.

A través de una entrevista que tuvo la señora Reyna Gómez con el influencer Fabían Pasos para su canal "Mafian", dio a conocer detalles sobre cómo vivió ese angustiante día en el que dejó de tener comunicación con su hija y después le dieron la noticia de su deceso.

¿Cómo era le relación de Carolina Flores y su mamá Reyna Gómez?

En sus propias palabras comenzó a explicar y reconstruir cómo fueron los últimos momentos de comunicación que mantuvo con su hija, esto después de ser cuestionada de cómo se enteró de la lamentable noticia, para empezar se debe señalar que tanto la modelo como su mamá mantenían una buena relación llena de mucha comunicación.

Reyna Gómez, mamá de la modelo comenzó explicando que mantenía comunicación constante con su hija desde que se mudó a la Ciudad de México en diciembre de 2025, donde llevaba menos de cinco meses viviendo. A través de videollamadas hablaban frecuentemente, pues cabe recordar que anteriormente Flores vivía en Ensenada, en estas llamadas hablaban sobre su vida diaria, cómo era el departamento, incluso había comunicación con el bebé.

Sin embargo, la última conversación ocurrió la noche del martes, pero el miércoles por la mañana, alrededor de las 10:00 horas, recibió una mensaje corto de Carolina donde solo le escribió que “había llegado la mamá de Alex”, lo que le generó sorpresa pues aparentemente ella no sabía dónde vivían.

Ante este mensaje, Reyna indica que trató de comunicarse con Carolina, alrededor de las 10 am, 11:20 am y 15:00 hrs pero no obtuvo respuestas. Las llamadas y mensajes continuaron durante la noche y decidió no angustiarse e irse a dormir pensando que probablemente su hija estaba ocupada.

¿Cómo se entero la mamá de Carolina Flores sobre la muerte de su hija?

Fue hasta el jueves, cuando decidió continuar con las llamadas pues no había una respuesta de su hija, quien siempre le marcaba casi a la misma hora por lo que pensó que era buena idea marcarle a la suegra, a la señora Erika, pues sabía que estaba en su casa, pero de igual modo no le contestaron, incluso reveló que le marcó nuevamente a las 13:35 y ahí sí entró la llamada pero no fue contestada.

Minutos después, recibió una llamada inesperada de Alejandro, pareja de Carolina, quien según ella nunca le hablaba y al contestar le dijo con voz cortada y con llanto que “le habían disparado a Caro.. yo no entendía nada”, recordó. Asimismo, dijo que durante la llamada, alcanzó a escuchar a una persona y pensó que era Carolina, pero se traba de personal de la Fiscalía.

Tras la noticia, la señora Reyna recuerda que entró en shock y comenzó a gritar debido a la magnitud del caso, pues no creía que su hija había sido asesinada por su suegra.

“Grité tan fuerte que los vecinos salieron. Me salí a la calle a gritar que habían matado a mi hija”, reveló y señaló que se puso en contacto con su hijo Raúl para informarle lo sucedido.

Con el paso de las horas, surgieron más cuestionamientos. La madre de la víctima señaló inconsistencias en los tiempos, pues el crimen habría ocurrido el miércoles, pero fue notificada hasta el jueves. Incluso, relató que una psicóloga le informó que el cuerpo aún no había sido levantado.

Mi cabeza daba vueltas, no podía entender lo que estaba pasando, expresó.

Aunque el relato de la mujer ha causado conmioción, también ha generado cuestionamientos, pues al ser cuestionada sobre que explicación le dio Alex de por qué no denucnió antes los hechos con las autiridades, ella solo se mesuró en decir que no va a decir lo que hablaron, pero que Alex dijo que entrpo en shock.