Mamá de Carolina Flores revela que días antes de su muerte la exreina de belleza recibió una indemnización millonaria, ¿fue causa del ataque?

Tras la detención de Erika ‘N’, suegra de la exreina de belleza, Carolina Flores, por presuntamente arrebatarle la vida a la modelo siguen generando nuevas líneas de investigación luego de que en una entrevista la madre de Flores, Reyna Gómez, confirmara que la joven había recibido una fuerte indemnización tras la muerte de su padre.

¿Por qué la exreina de belleza, Carolinas Flores fue indemnizada con una suma millonaria?

Durante la entrevista que mantuvo Reyna Flores por más de una hora con el influencer Fabían Pasos para su canal "Mafian" detalló que su hija había recibido en el pasado una fuerte indeminzación por la muerte de su padre quien perdió la vida en un casino de Estados Unidos, según sus palabras, familiares de su expareja trataron de comunicarse primero con ella, sin embargo, al no tener respuesta le avisaron a ella y más tarde se encargó de llevar a los tíos de Caro a su casa y ahí fue donde le dieron la triste noticia de que su padre había fallecido luego de haberse caído y recibir un fuerte golpe en la cabeza, lo que provocó que falleciera inmediatamente.

Tras el deceso del padre de la modelo se comenzó a realizarse las investigaciones correspondientes por la muerte dentro de un lugar públicó, tras un veredicto la modelo fue indemnizada en el estado de California, Estados Unidos, ya que el papá y Carolina tenían la ciudadanía estadounidense, según datos, la joven pudo haber recibido casi dos millones de dólares. Aunque la madre se negó a dar una cifra exacta, sí confirmó que recibió una fuerte suma de dinero.

Las nuevas declaraciones de la señora Reyna han abierto la hipotesis de un posible móvil económico detrás del crimen, ya que, seguidores de la modelo consideran que el dinero pudo haber detonado conflictos con su suegra.

¿Qué pasó con Carolina Flores, exreina de belleza que fue hallada sin vida en su departamento?

El pasado 15 de abril 2026, se dio a conocer que la exreina de belleza Carolina Flores, de 27 años, fue hallada sin vida dentro de su departamento que se encuntra en Polanco, CDMX, los primeros reportes indicaron que presentaba agresiones ocasionadas con un arma de fuego, más tarde se reveló que su suegra Erika 'N' fue la responsable de este ataque.

Las primeras investigaciones indican que la agresora disparó en varias ocasiones tras una supuesta discusión familiar, ya que, anteriormente esta relación presentaba conflictos y estos se intensificaron con el nacimiento del hijo de la modelo y por la mudanza que realizó de Ensenada a Ciudad de México. Tras la detención de Erika 'N' el caso fue clasificado como feminicidio.