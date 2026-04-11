¿Murió Marco Antonio Solís?; es lo es lo que se sabe: “México entero está de luto”

Fue a través de las redes sociales que comenzó a circular que Marco Antonio Solís “El Buki” había fallecido. Sin embargo, esta noticia es falsa y todo se trata de un video hecho con inteligencia artificial. Colocando la noticia en el buscador de redes como TikTok salen diversos videos de IA confirmando la muerte. Afortunadamente muchas personas han logrado detectar que se trata de una mentira.

¿Por qué de dice que murió Marco Antonio Solís “El Buki”?

Hasta el momento se desconoce la razón por la que se han generado varios videos hechos con Inteligencia Artificial confirmando la muerte del cantante. En uno de los videos que se ha compartido en redes se explica que el cantante ha fallecido a los 66 años de edad de forma repentina y hasta el momento no se conoce la causa que originó dicho suceso, el cual es completamente falso. "Es oficial y es devastador, México entero está de luto en este momento porque Marco Antonio Solís acaba de fallecer hace unos minutos. Hasta ahora las autoridades guardan un silencio sepulcral sobre las causas de esta muerte repentina", se menciona en la “fake news”.

Muchos usuarios han logrado detectar que la información que circula en redes sociales es falsa ya que diversos internautas han comentado que eso es mentira y no se debe jugar con la vida de las personas. Hasta el momento el reconocido artista no se ha pronunciado ante la circulación de la noticia falsa. Incluso hasta este momento el intérprete de “Si No Te Hubieras Ido” se ha mantenido activo en su cuenta de instagram ya que hace siete horas compartió un video sobre su marca de tequila y hace poco más de una semana compartió un video de su viaje a Japón con sus seres queridos.

¿Quién es Marco Antonio Solís?

Marco Antonio Solís, mejor conocido como “El Buki” es un cantante, compositor y productor mexicano. Antes de ser solista fundó la agrupación “Los Bukis” donde fue el vocalista principal. Algunos de sus temas más importantes y reconocidos han sido “Invéntame”, “Mi Eterno Amor Secreto”, “Más Que Tu Amigo”, “ O Me Voy o Te Vas”, “La Venia Bendita”. Por otro lado, el cantante se presentará el próximo 23 de mayo en el Estadio GNP Seguros para ofrecer un concierto en la Ciudad de México, esto como parte de su gira musical “Gratitud Tour 2026” en la cual está prevista que asistan miles de personas fans de su música y carrera profesional ya que con sus temas ha marcado a miles de generaciones haciendo que el público conecte con sus letras.