Manualidades de Mickey Mouse: 5 ideas para hacer muñecos y artículos de crochet

Mickey Mouse se convirtió en el ratón más famoso del mundo y podemos encontrar su imagen en diferentes elementos que utilizamos en la vida diaria. Los muñecos del personaje son los más populares por lo que te traemos ideas al crochet para llevar contigo.

Crear manualidades inspiradas en el ratón más famoso del mundo es una excelente forma de fusionar el arte del ganchillo con la magia de Disney. Toma nota y elige el mejor artículo para ti.

¿Qué manualidades de Mickey Mouse son tendencia?

Aquí tienes 5 ideas creativas de crochet para tejer desde muñecos clásicos hasta artículos utilitarios para el día a día. Estos son:

Muñeco Clásico Amigurumi

Un muñeco de cuerpo entero es el proyecto definitivo para cualquier fanático. Se teje por partes comenzando por la cabeza esférica negra, añadiendo el hocico beige, los pantalones rojos con sus dos botones blancos y los icónicos zapatos amarillos.

Nivel de dificultad: Intermedio. Requiere dominar los cambios de color limpios para que la cara quede perfecta.

Llavero Tsum Tsum

Una versión compacta, rápida de hacer e ideal para regalar o vender. Inspirado en los peluches apilables japoneses, se teje un pequeño óvalo horizontal que combina negro y beige, agregando dos discos planos para las orejas.

Ventaja: Es un excelente proyecto para principiantes porque consume muy poco hilo y se termina en menos de una hora.

Gorro con Orejas para Bebé

Un accesorio tierno, útil y muy fotogénico para sesiones de fotos infantiles. La estructura base es tejer un gorro básico usando punto alto (vareta) con hilo negro.

Detalles: Se agregan dos círculos rígidos rellenos de un poco de vellón en la parte superior para simular las orejas, y una banda inferior roja con botones tejidos.

Posavasos Minimalistas

El diseño de la silueta de Mickey ("Hidden Mickey") es perfecto para decorar tu mesa. Solo necesitas tejer un círculo grande central en color negro (utilizando puntos altos en espiral) y dos círculos más pequeños cosidos a los lados a modo de orejas.

Material recomendado: Utiliza hilo de algodón grueso para que absorba bien la humedad y mantenga su forma plana.

Monedero o Estuche con Cierre

Un artículo práctico para llevar tus monedas, audífonos o cosméticos. Se teje una bolsa redonda o rectangular combinando la mitad inferior en rojo y la mitad superior en negro. Se añaden dos pequeños círculos negros arriba y se cose un cierre (cremallera) en la abertura.

Toque final: Añade dos pequeños óvalos blancos en la sección roja para simular los botones del pantalón.