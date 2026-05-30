En México hay un Pueblo Mágico que tiene como referencia histórica ser uno de los asentamientos más antiguos del país. Fue durante la época colonial que vivió sus días de gloria y cuando se construyeron sus famosos túneles y catacumbas, por donde puedes recorrer gran parte de la ciudad. Conoce el lugar donde los extranjeros más quieren hospedarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Real de Asientos, Aguascalientes, fue un pueblo minero durante la época colonial, en la que se construyeron túneles subterráneos y catacumbas, los cuales se ubican debajo de la Parroquia de Nuestra Señora de Belén y que hoy en día pueden visitarse mediante recorridos guiados. Conoce la cabaña maldita que se ubica en el bosque y que perteneció a un gran artista.

El Pueblo Mágico de México que parece una ciudad subterránea por sus túneles históricos|Visit México

Datos curiosos del Pueblo Mágico de México

Este poblado fue fundado por los españoles en 1548, incluso mucho antes que Aguascalientes, luego de que se descubrieran yacimientos de plata, oro y otros metales preciosos, según un artículo del portal Food & Pleasuro.

Lo que pocos conocen es que Real de Asientos formaba parte de Zacatecas y de una red importante minera que funcionó como ruta comercial del país. Sin embargo, cuando se creó Aguascalientes, quedó definitivamente integrado al territorio al que hoy pertenece.

El pueblo tiene varias edificaciones que son dignas de visitar, como lo son la Casa Larrañaga, Museo Minero, Acueducto Escondido de Asientos, Monasterio Franciscano, Santuario de Guadalupe y el ex Convento del Señor del Tepozán, por mencionar algunos.

La gastronomía de Real de Asientos

En el municipio de Aguascalientes se degustan gorditas de maíz, birria, barbacoa y nopales guisados. Asimismo, destaca por sus productos locales como el queso ranchero, la cajeta y el pulque.

Real de Asientos es uno de los pueblos que invitan a ir, ya que se ubica a tan solo una hora de distancia de la capital de Aguascalientes, mientras que de Zacatecas, en menos de 2 horas.