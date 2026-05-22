Marco Chacón reacciona a destitución de Maribel Guardia como tutriz de José Julián

En un nuevo capítulo del caso entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, se anunció que legalmente, la costarricense dejó de ser la tutriz de Julián Jr. En este caso, Marco Chacón fue contundente al afirmar que para ellos es mejor descansar de ese tipo de responsabilidades. Mientras que la nueva encargada de los bienes económicos del hijo de Imelda fue contundente al pedir rendición de cuentas.

¿Cómo reaccionó Marco Chacón a la destitución de Maribel Guardia como tutriz de Julián Jr?

El conflicto mediático se intensificó claramente cuando en un programa de televisión, Addis Tuñón llamó a Marco Chacó a rendir cuentas del dinero que en estos momentos tiene el hijo de Julián Figueroa. Y es que el esposo de Maribel fue nombrado albacea, a petición explícita de Imelda Tuñón tras el fallecimiento del joven cantante.

Estas fueron las palabras de Marco: “Desde octubre del año pasado, la parte demandante puso una solicitud de remoción de albacea y de tutor, desde octubre de 2025. En noviembre de 2025 nosotros contestamos diciendo que no tenemos ningún inconveniente con la remoción, que el juez haga lo que crea más conveniente para el bien superior del niño”.

Esto suma una resolución más en el caso del pequeño José Julián, que se desprende prácticamente en totalidad de la tutoría de su abuela y la pareja de la misma. En ese sentido, el abogado de Marco también indicó que el proceso sigue conforme a lo establecido por la ley y la rendición de cuentas se concretará en las instancias correspondientes.

@vengalaalegria Maribel Guardia dejará de ser tutora legal de Julián Figueroa; Marco Chacón asegura que ellos buscaban que eso sucediera, asegurando que ellos no buscaban ser albaceas. 💥👀 #VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO. #JuliánFigueroa #MarcoChacón #MaribelGuardia #ImeldaTuñon ♬ original sound - Venga La Alegría

¿Quién es Addis Tuñón, nueva tutriz de Julián Jr?

Lo avalado por la ley en el caso de la tutoría del pequeño toma toda la lógica del mundo conforme a lo que ha ocurrido. Imelda Tuñón fue nombrada la responsable total de su hijo y ahora también se concretó el cambio de tutriz y se espera que también de albacea. Esto porque quien es nombrado albacea, posee y administra los bienes monetarios del menor hasta que cumpla la mayoría de edad.

En este caso, Addis Tuñón es la hermana de la madre de Imelda. Es decir, es la tía del pequeño de 9 años, quien también es una reconocida periodista de espectáculos. Por ello, se espera mucho movimiento alrededor de este caso en los próximos días.