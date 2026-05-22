Melanie Klein, psicoanalista austriaca: ‘De lo más difícil para los padres es tolerar los sentimientos de sus hijos’

Las frases de pensadores y especialistas en la mente humana siguen vigentes porque muchas de ellas ayudan a comprender situaciones emocionales que continúan presentes en la crianza y las relaciones familiares. Una de las reflexiones más conocidas de Melanie Klein habla sobre la dificultad que enfrentan muchos padres al lidiar con las emociones de sus hijos.

¿Qué significa la frase de Melanie Klein sobre los sentimientos de los hijos?

La frase exacta dice: “De lo más difícil para los padres es tolerar los sentimientos de sus hijos”. Aunque parece una observación sencilla sobre la crianza, en realidad contiene una profunda reflexión sobre la infancia, las emociones y el vínculo entre padres e hijos.

La idea de Melanie Klein plantea que muchos adultos tienen dificultades para aceptar emociones intensas en los niños, como el enojo, la tristeza, los celos, la frustración o incluso la agresividad. Con frecuencia, los padres intentan corregir, negar o apagar esas emociones porque les resultan incómodas o dolorosas.

Es decir, cuando un niño expresa sentimientos difíciles, algunos adultos reaccionan castigándolo, minimizando lo que siente o tratando de que “deje de sentirse así” rápidamente. Sin embargo, desde la mirada psicoanalítica de Klein, estas emociones forman parte natural del desarrollo emocional infantil.

La psicoanalista sostenía que los niños poseen una vida emocional compleja desde edades muy tempranas. Según su pensamiento, incluso los bebés experimentan amor, miedo, ansiedad, enojo y conflictos internos relacionados con sus vínculos afectivos más importantes.

Desde el enfoque de Melanie Klein, el verdadero acompañamiento emocional no consiste en evitar que los hijos sufran o se enojen, sino en ayudarlos a comprender y procesar lo que sienten. Tolerar las emociones infantiles implica escuchar, contener y acompañar sin reaccionar de manera impulsiva.

La frase también puede interpretarse como una crítica hacia los modelos de crianza que solo aceptan emociones “positivas” en los niños. En muchos casos, se espera que los hijos siempre estén tranquilos, agradecidos o felices, mientras se reprimen sentimientos considerados incómodos o negativos.

En la obra de Klein, las primeras relaciones afectivas tienen un papel fundamental en la formación de la personalidad. La autora destacó que las experiencias tempranas de amor, cuidado y comprensión influyen profundamente en el bienestar emocional y psicológico de las personas.

Por eso, consideraba importante que los padres y cuidadores pudieran convertirse en figuras emocionalmente disponibles, capaces de contener las angustias infantiles sin invalidarlas. Para Klein, un niño necesita sentirse comprendido emocionalmente para desarrollar seguridad y confianza.

Esta idea también se relaciona con el concepto de “relaciones objeto”, una de las bases de su teoría, que explica cómo los primeros vínculos afectivos moldean la manera en que una persona se relacionará consigo misma y con los demás a lo largo de su vida.

¿Quién fue Melanie Klein?

Melanie Klein fue una psicoanalista nacida en 1882 en Viena. Es considerada una de las figuras más influyentes del psicoanálisis infantil gracias a sus investigaciones sobre el desarrollo emocional de los niños y la importancia de las primeras relaciones afectivas.

Klein revolucionó el estudio de la infancia al afirmar que los niños poseen una vida emocional profunda desde los primeros meses de vida. Además, desarrolló técnicas terapéuticas basadas en el juego para explorar el mundo interno infantil y comprender sus conflictos emocionales.

Entre las ideas más importantes de su pensamiento destacan: