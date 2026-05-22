Alexis Ayala le manda un fuerte mensaje a su ex, Cinthia Aparicio, por borrar sus FOTOS

El divorcio entre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala trajo múltiples reacciones y ha sido un tema bastante comentado, sobre todo porque el único que ha dado declaraciones al respecto es el actor. En ese mismo tenor, el reconocido hombre de telenovelas aclaró su postura ante la acción de su ex esposa, quien borró todas sus fotos en redes sociales. Muchos indicaron que las palabras de Alexis no fueron tan “inocentes” como se piensa. He aquí los detalles.

Noticias Baja California del 22 de mayo 2026

¿Qué dijo Alexis Ayala ante lo hecho por Cinthia Aparicio en redes sociales?

Desde el primer momento del anuncio, quien habló y lo sigue haciendo es el hombre de 60 años, quien ahora fue cuestionado por la prensa ante la acción de Aparicio. Y es que la actriz borró absolutamente todas sus fotos de Instagram, lo que ocurre cuando los personajes de la farándula indican un reinicio personal y/o profesional.

En ese caso, Alexis Ayala lanzó declaraciones que no son tan inocentes, según lo dicho por los usuarios de redes sociales. "Yo respeto lo que cada quien haga, es una cuestión muy personal, cada quien vive los procesos como los tiene que vivir, por más que borres una foto los recuerdos quedarán. Yo la respeto y respetaré mucho", comentó.

Aunque declaró que respeta lo que Cinthia haga y que cada persona lleva su proceso de manera distinta, dejó en claro que las vivencias no podrán borrarse… por más que se elimine el registro público en redes sociales. Por eso muchos indican que lanzó un pequeño dardo hacia quien es ahora su ex pareja.

¿Cinthia Aparicio ya declaró contra Alexis Ayala?

Parte de lo que mantiene a muchas personas en la expectativa con este caso es que Cinthia Aparicio no se ha pronunciado sobre su separación. Alexis Ayala desde el inicio le “echó la bolita” al indicar que fue decisión de ella. Se argumentaron temas de falta de tiempo para procurarse mutuamente y que cada uno está enfocado en sus proyectos profesionales.

Ayala también indicó desde un inicio, que la actriz de 33 años daría una entrevista en un futuro para dar su versión y detalles de este caso. Sin embargo, por el momento mantuvo silencio absoluto y ya ocurrió lo de sus redes sociales quedando en blanco.