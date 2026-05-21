ÚLTIMA HORA: Maribel Guardia queda DESTITUIDA como tutriz de su nieto, hijo de Imelda Tuñón

Ya es oficial. La disputa legal entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia por el bienestar de José Julián Figueroa Garza, hijo de Julián Figueroa, toma un nuevo rumbo. La reconocida actriz de teatro y televisión deja de ser tutriz legal de su nieto, según se le notificó este mismo miércoles, 20 de mayo. Esto significa que ya no podrá velar por los intereses testamentarios y legales del menor.

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¿Quién es la nueva tutriz de José Julián Figueroa Garza?

Según dictaminó un juez, Addis Tuñón será la nueva responsable legal del menor. El dictamen de las autoridades se dio luego de que se abriera una terna de posibles candidatos para asumir el cargo. Finalmente, fue Addis quien fue seleccionada tras el debido proceso legal. Cabe mencionar que Addis Tuñón es tía de Imelda Garza, madre del menor.

Tras ser nombrada tutora definitiva de José Julián Figueroa Garza, Addis ha solicitado la remoción de Marco Chacón, esposo y abogado de Maribel Guardia, como albacea de la herencia del pequeño. La solicitud ya ha sido presentada ante las autoridades correspondientes, por lo que sólo se está a la espera de la decisión del juez. Bajo esta misma línea, la nueva tutriz asegura que también pedirá una rendición de cuentas sobre el manejo de los bienes del menor, con el fin de asegurarse que no le falte nada en términos de alimentación, salud, educación y entretenimiento.

¿Qué es una tutriz?

Una tutriz es la persona legal a cargo de proteger, cuidar y representar a una persona que no puede valerse por sí misma. Ya sea un menor de edad o alguien con alguna discapacidad. Entre las obligaciones de esta persona está el resguardar, custodiar y representar los bienes del individuo en cuestión. Los tutores pueden ser asignados por un juez - como fue este caso - o vía testamentaria.

Teniendo en cuenta esto, la nueva tutriz de Julián ha dejado en claro que no pretende administrar el dinero ni la herencia del menor, sino que su única intención es vigilar que los recursos sean destinados de la manera correcta.