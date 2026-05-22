Cómo maquillar las cejas con lápiz y que parezcan naturales según la forma de tu rostro

Unas cejas bien definidas pueden hacer que el rostro luzca armónico, descansado y hasta rejuvenecido. Y uno de los productos que no fallan para maquillar esta zona es el lápiz, que gracias a su punta fina y su pigmento, hacen trazos finos que no saturan la imagen ni se ven demasiado toscos, algo que es fundamental para los distintos tipos de facciones que existen.

¿Cómo saber qué forma de cejas le queda mejor a mi cara? Los trucos para maquillar sutilmente

Rostros ovalados. De acuerdo con el blog del maquillista Patrick Ta, a las mujeres que tienen la cara ovalada les sientan muy bien las cejas que tienen un arco levemente marcado. Esto porque proporciona estructura a las facciones y evita la apariencia de "guiño fruncido". Al momento de maquillar los vellos con lápiz, se tiene que priorizar el arco para que sea el protagonista. El resto de la superficie debe ir natural y sin apoyar demasiado el producto. El lápiz para cejas ayuda a crear trazos sutiles|Freepik

Rostros alargados. En el caso de las personas que tengan una cara alargada y/o frente abundante, el estilo indicado para las cejas son las que tienen una estructura plana. La razón es porque esta estructura crea un efecto visual que "acorta" y brinda equilibrio de manera sutil. Para maquillar con un toque favorecedor las cejas usando lápiz, hay que hacer trazos sutiles y parejos. Aquí también funcionan excelente los geles o ceras que mantienen cada pelito en su lugar.

Rostros redondos. A las mujeres con el rostro redondo, que es donde resaltan más los pómulos, el estilo de cejas ideal es que el que tiene un arco muy pronunciado. Todo gracias a que este ángulo equilibra las facciones y amplifica la mirada, incluso sin necesidad de aplicar máscara de pestañas o corrector. En cuanto a los secretos para maquillar esta zona como una expertal, el sitio especializado en belleza Marie Jose sugiere hacer el efecto de "pelo a pelo" con suavidad y darle mayor atención al arco. Maquillar las cejas dependiendo de la forma del rostro es muy sencillo|Instagram. @selenagomez