Cómo maquillar las cejas con lápiz y que parezcan naturales según la forma de tu rostro
Aprender cuál es la forma correcta para maquillar las cejas dependiendo de tu tipo de cara te ayudará a verte radiante todos los días sin esfuerzo.
Unas cejas bien definidas pueden hacer que el rostro luzca armónico, descansado y hasta rejuvenecido. Y uno de los productos que no fallan para maquillar esta zona es el lápiz, que gracias a su punta fina y su pigmento, hacen trazos finos que no saturan la imagen ni se ven demasiado toscos, algo que es fundamental para los distintos tipos de facciones que existen.
¿Cómo saber qué forma de cejas le queda mejor a mi cara? Los trucos para maquillar sutilmente
Rostros ovalados. De acuerdo con el blog del maquillista Patrick Ta, a las mujeres que tienen la cara ovalada les sientan muy bien las cejas que tienen un arco levemente marcado. Esto porque proporciona estructura a las facciones y evita la apariencia de "guiño fruncido".
Al momento de maquillar los vellos con lápiz, se tiene que priorizar el arco para que sea el protagonista. El resto de la superficie debe ir natural y sin apoyar demasiado el producto.
Rostros alargados. En el caso de las personas que tengan una cara alargada y/o frente abundante, el estilo indicado para las cejas son las que tienen una estructura plana. La razón es porque esta estructura crea un efecto visual que "acorta" y brinda equilibrio de manera sutil.
Para maquillar con un toque favorecedor las cejas usando lápiz, hay que hacer trazos sutiles y parejos. Aquí también funcionan excelente los geles o ceras que mantienen cada pelito en su lugar.
Rostros redondos. A las mujeres con el rostro redondo, que es donde resaltan más los pómulos, el estilo de cejas ideal es que el que tiene un arco muy pronunciado. Todo gracias a que este ángulo equilibra las facciones y amplifica la mirada, incluso sin necesidad de aplicar máscara de pestañas o corrector.
En cuanto a los secretos para maquillar esta zona como una expertal, el sitio especializado en belleza Marie Jose sugiere hacer el efecto de "pelo a pelo" con suavidad y darle mayor atención al arco.
Rostros en forma de corazón. Para las que tienen una cara tipo corazón, es decir, que se va haciendo estrecho conforme se acerca la barbilla, el estilo de cejas más favorecedor son los "redondeados" con arco bajo. Esta es una excelente opción porque brinda una apariencia rejuvenecida y no endurece las facciones.
Y para que el maquillaje quede impecable, se tiene que usar el lápiz de cejas para rellenar cada huequito vacío y que luzcan pobladas. Al igual que con el resto de inspiraciones, no hay que hacer trazos muy marcados porque esto endurece las facciones.