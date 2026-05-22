Ya no más tapetes de baño de tela; estas son las tendencias antiderrapantes

El diseño de interiores y la practicidad en ocasiones convergen de manera natural, tal como ocurre con los tapetes de baño. Estos elementos se convierten en una necesidad, lejos de un lujo. Aunque algunos acuden a jergas, trapos o tapetes de tela, estos se convierten en opciones poco estéticas, poco higiénicas y menos duraderas. Por ello, estas son las tendencias de 2026 para aquellos que desean hacer un cambio en su casa.

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¿Cuáles son los tapetes de baño en tendencia en 2026?

Los tapetes de baño son requeridos en cada casa porque previenen accidentes y porque es necesario un espacio donde el sobrante de agua caiga sin encharcar. Sin embargo, las opciones mencionadas (tela) retienen humedad y así generan hongos o bacterias. En ese sentido, se requiere de un lavado constante. Por ello estas 3 opciones podrían convencer a varios de concretar cambios.

Tapetes de baño: algodón de lavado sencillo

Probablemente no te cuadre la idea de cambiar tan drásticamente. Por ello, se recomienda este tipo de algodón que se presume como orgánico certificado, sin tratamientos químicos y con instrucciones de lavado a altas temperaturas. Aquí el lavado necesario es de una vez por semana y un cambio de producto anual. En términos de higiene es básicamente como la ropa de cama.

Tapetes de baño: alfombrillas de silicona

Como segunda opción de cambio para los tapetes de baño en casa se encuentra esta opción no tan cara y con una excelente propuesta visual. El diseño (aunque puede variar) propone figuras geométricas o texturas orgánicas que tienen una idea más decorativa que una opción convencional de tela. Su limpieza se concreta con una buena enjuagada bajo el chorro de agua y concretando un secado estándar. No aloja hongos, no absorbe humedad y dura bastante.

@katheriveralvarez Este el es mejor tapete para tu baño. Lo conseguí en Amazon y está hecho de diatomita que es una piedra que absorbe el agua ♬ The Fate of Ophelia - Taylor Swift

Tapetes de baño: suelo antideslizante

Probablemente esta sea la idea menos “mainstream”, pues este tapete no es un tapete. La propuesta llega para eliminar por completo esta herramienta. Allí se requiere de una inversión en el suelo que se encuentra en dicha zona del baño. Se habla de un revestimiento de microcemento, piedra natural con acabado mate y cerámica texturizada.