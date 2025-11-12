ÚLTIMA HORA: María Elena Saldaña, ‘La Güereja’ fue hospitalizada de emergencia

La querida comediante María Elena Saldaña, mejor conocida como ‘La Güereja’, tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras sufrir una fuerte caída durante las grabaciones de un proyecto en el que se encontraba trabajando. La noticia se dio a conocer en un programa de televisión. Ahí se informó que la actriz de 62 años fue trasladada a un hospital de la Ciudad de México luego de que el accidente ocurriera en pleno set.

Un nuevo accidente que preocupa a sus fans

De acuerdo con el reporte que se dio, la actriz se resbaló con una alfombra mientras realizaba una escena, lo que provocó su caída y que se diera un fuerte golpe en la cabeza. Debido al dolor intenso que presentó minutos después, fue llevada de inmediato a un centro médico para ser evaluada por los especialistas.

Hasta el momento, el estado de salud de María Elena Saldaña se mantiene bajo reserva. Lo único que se sabe es que los médicos se encuentran llevando a cabo los estudios pertinentes para descartar cualquier lesión de gravedad y a la vez poder determinar la magnitud del impacto.

Por el momento, ninguno de sus familiares o representantes se ha manifestado para dar algún tipo de información oficial. La incertidumbre que se vive en estos momentos entre sus seguidores es grande y se alimenta con el silencio de sus familiares.

María Elena Saldaña ‘La Güereja’ ya había sufrido un accidente previo

Cabe recordar que hace solo unas semanas, ‘La Güereja’ se volvió tendencia en redes tras difundirse un video donde una de sus compañeras de grabación la empujaba accidentalmente con la cadera durante una escena. El accidente generó polémica y especulaciones sobre una posible fractura. Días después, se confirmó que la situación se resolvió sin consecuencias graves.

Fans preocupados por su silencio en redes sociales

Tiene más de 24 horas que la actriz no realiza bque actualice y tranquilice a su público, lo que ha intensificado la preocupación de sus seguidores.

Por ahora, se espera que la familia de la comediante emita un parte médico oficial para aclarar su estado.

