Sigue el escándalo: Mhoni Vidente predijo que Otto Padrón se casará con alguien más joven que Angélica Vale

Mhoni Vidente se caracteriza por constantemente hacer predicciones que son muy acertadas sobre los famosos, al igual que sus horóscopos, predicciones y consejos para el día a día.

Mhoni Vidente recibió un don de la Virgen de Fátima cuando era pequeña. [VIDEO] La Virgen de Fátima le aviso a Mhoni Vidente cuando se llevaría a su abuelita al cielo. La señora falleció cuando dormía junto a su nieta.

En este caso ha profundizado sobre unas de las rupturas más recientes y polémicas del mundo de la farándula. Se trata del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, la vidente dice que el hombre se casará con alguien muy joven.

¿Qué dijo Mhoni Vidente en relación a Otto Padrón?

Lo que dijo Mhoni Vidente fue corto pero conciso. Sus predicciones dijeron que Otto Padrón se casa con otra muchacha que es cubana que tiene como unos 28y 30 años.

Angélica Vale manifestó que lleva 8 meses separada de su aún esposo, Otto Padrón pero la demanda de divorcio comenzó hace poco tiempo por parte del marido de la actriz. En su momento ella intentó salvar la relación.

Los rumores manifiestan que la crisis en el matrimonio entre Angélica Vale y Otto Padrón comenzó a principios de este año. La pareja fue a terapia para intentar salvar su relación, pero hubo ciertas cuestiones que no lograron mejorar.

Lamentablemente, una de las parejas más queridas ha decidido tomar caminos separados.

Tengo en mis manos la demanda de divorcio que confirma el fin de la relación entre Angélica Vale y Otto Padrón, un matrimonio de 14 años que hoy llega oficialmente a su cierre. Los documentos… pic.twitter.com/Vf3vQc8Ihh — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 10, 2025

"A principios de este año, me dicen, que fue que comenzó la crisis, algo que ellos estaban posponiendo, fueron a terapia, trataron de salvar su matrimonio, pero hubo ciertas cosas que no lograron mejorar", indica el reporte.

A esto se agrega que luego de ir a terapia para poder salvar su matrimonio, Angélica y Otto decidieron separarse.

¿Por qué se separaron Angélica Vale y Otto Padrón?

No se ha confirmado la causa verdadera que lleva a que la pareja se divorcie, pero hay muchos medios que manifiestan que hubo una infidelidad. Sin dudas este rumor puede empezar a tomar más fuerza debido a las predicciones de Mhoni Vidente.

Sin dudas muchos estarán atentos para corroborar si se cumple lo que predijo Mhoni Vidente con respecto a Otto Padrón.

