María León lanzó fuertes dichos contra su ex novio

María León salió al cruce de su ex novio y le deseó que nadie más pueda relacionarse con él. La cantante y actriz dijo que la relación de pareja que vivieron terminó en muy malos términos.

Por medio de una entrevista que tomó trascendencia en la cuenta de TikTok @mariadiosaleonfans, María León tomó la decisión de hablar públicamente sobre cómo resultó afectada por el fin de su relación.

¿Qué fue lo que dijo María León de su ex novio?

María León fue muy dura al decir que todos tienen un cucaracho en la vida que no se muere por más que le echen veneno."Espero que de verdad nadie se lo tope en su camino pero sí es realidad",manifestó duramente la cantante.

A pesar de las fuertes declaraciones que hizo María León, decidió guardar el nombre del sujeto y se limitó a decir que gracias a él aprendió el valor que tiene como mujer.

La actriz ha hablado en otras ocasiones sobre sus relaciones sentimentales ya que el 22 de septiembre de 2023, en el canal de YouTube Cora Nelda González contó durante una entrevista en donde la cantante recordó como una de sus ex parejas terminó con ella el día de su cumpleaños.

María León detalló que elfin de la relación "fue en un restaurante" un 14 de febrero".

"Creo que todas las personas que han pasado por mi vida han sido grandes maestros para mí y a esta persona la amé muchísimo y agradezco muchas cosas (...) Al principio me enojé, pero cada vez tengo menos juicio por lo que pasó. Nadie nos enseña a cómo reaccionar ante situaciones y fue su manera de hacerlo",manifestó María León.

De esta manera es que la actriz dejó en claro que no la pasó nada bien en su última relación pero no quiso develar quien era el hombre en cuestión.

