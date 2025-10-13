Mariana Ávila despidió con profundo dolor a Fede Dorcaz; así fue su último adiós

El homicidio de Fede Dorcaz sigue siendo uno de los temas más relevantes de los últimos días en los medios de Latinoamérica. El actor es despedido en redes sociales por sus admiradores y por su novia, la influencer Mariana Ávila, quien ha compartido varios mensajes con profundo dolor.

La muerte del actor y cantante argentino se produjo el pasado jueves 9 de octubre. Desde entonces, se dio inicio a una investigación para poder determinar qué fue lo que sucedió y dar con los responsables. Las muestras de dolor por la fatal partida de Fede Dorcaz no cesan.

¿Qué dijo Mariana Ávila sobre Fede Dorcaz?

A través de sus redes sociales, Mariana Ávila ha emitido diversos mensajes despidiéndose de su novio. La influencer ha remarcado que Fede Dorcaz era “demasiado para este mundo mi amor, por eso millones de personas te adoraban, el amor que has recibido es innumerable”.

“Tu luz iluminó a todos, tu arte, tu esencia imparable, tu carisma, tu inmensa bondad. Ojalá estés viendo que los que quedamos aquí te amaremos por siempre”, sentenció Mariana Ávila.

Mi fede iba solito manejando hacia su casa dsps de estar juntos, íbamos hablando por tlf y llamó a sus amigos para contarle lo bien q le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos.

JUSTICIA NO MENTIRAS no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo q pasó — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 11, 2025

En sus posteos, expresó que “en este mundo de perversión SIEMPRE mi Fede recibió propuestas para que su carrera ‘la impulsaran rápido’ jamás en la vida aceptó, jamás y nunca, siempre me dijo que prefería no tener dinero para comer que vender su imagen, siempre tuvo a Dios primero. Siempre trabajó con las uñas”.

¿Qué le pasó a Fede Dorcaz?

Tras el asesinato de Fede Dorcaz, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) avanza con la investigación para poder dar con los autores materiales. Mientras avanza ese trabajo, la novia del actor señaló que todo se trató de un crimen en el marco de un asalto.

“Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia, NO HAY MÁS. No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir”, remarcó la influencer. Mariana Ávila buscó de esta manera silenciar rumores y pidió que “No dañen la imagen de alguien que siempre fue CORRECTO. UN ÁNGEL. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo”.

