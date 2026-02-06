Así puedes identificar a una persona manipuladora, según la psicología

Gracias a algunos comportamientos que tienen las personas, se puede saber qué tipo de acciones pueden llegar a tener e incluso pensamientos. Entre las situaciones más complicadas, se encuentra manipulación emocional , la cual puede llegar a ser muy dañina sin importar el tipo de relación.

En el caso de la manipulación emocional , si no se detecta a tiempo, esto puede resultar en situaciones inesperadas, ya que la persona que manipula va a ganar poder, mientras que la otra lo pierde, pues en muchas ocasiones las víctimas se sienten muy culpables y hasta responsables de cosas que no han hecho.

¿Cómo se puede detectar a una persona manipuladora, según la psicología?

Algunos expertos, han asegurado que esta situación se puede dar entre miembros de la familia, compañeros de trabajo o amistades. Ahora, gracias a la psicóloga Marta Barranco, se han revelado algunas señales que pueden ayudar a las personas a detectar la manipulación emocional, aunque una destaca más que otras, la culpa constante.

Es decir que esto se puede resumir en simples frases en donde la persona que manipula culpa de todo lo sucedido al otro, quien termina escuchando cosas como ‘me pongo así por tu culpa’.

Por ese motivo, es importante destacar que cuando una persona es manipuladora, muestra una cara muy diferente en los primeros encuentros, por lo que suelen ser seres encantadores, atentos y empáticos, también son educados y suelen pedir disculpas por todo. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, eso desaparece y muestran su verdadera personalidad.

¿Qué es la manipulación emocional?

Para quienes no saben, la manipulación consiste en acciones de distorsión mental y explotación emocional, las cuales permiten ejercer cierto control de una persona sobre otro, lo que no permite tener una relación equilibrada en donde las dos partes son beneficiadas.

