Horóscopo de hoy viernes 6 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

¡Alejandro y ‘El Mono’ llevan sus ‘burlas’ al siguiente nivel! Revive lo mejor del Exatlón

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 6 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 6 de febrero de 2026

Hoy, viernes 6 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día te impulsa a tomar decisiones con mayor determinación y claridad interna. Es un buen momento para avanzar en proyectos personales sin dispersarte.

: la energía del día te impulsa a tomar decisiones con mayor determinación y claridad interna. Es un buen momento para avanzar en proyectos personales sin dispersarte. Tauro : el clima astral favorece la estabilidad emocional y la conexión con lo que te da seguridad. Puedes sentir mayor necesidad de calma y de cuidar tus recursos.

: el clima astral favorece la estabilidad emocional y la conexión con lo que te da seguridad. Puedes sentir mayor necesidad de calma y de cuidar tus recursos. Géminis : la jornada activa la comunicación y el intercambio de ideas con tu entorno. Es un día propicio para resolver trámites o conversaciones pendientes.

: la jornada activa la comunicación y el intercambio de ideas con tu entorno. Es un día propicio para resolver trámites o conversaciones pendientes. Cáncer : la energía se orienta a lo afectivo y a la necesidad de contención emocional. Es importante que escuches tus propias sensaciones antes de actuar.

: la energía se orienta a lo afectivo y a la necesidad de contención emocional. Es importante que escuches tus propias sensaciones antes de actuar. Leo : el movimiento astral estimula tu creatividad y tu deseo de expresarte. Puedes recibir reconocimiento si te animas a mostrar lo que sabes hacer.

: el movimiento astral estimula tu creatividad y tu deseo de expresarte. Puedes recibir reconocimiento si te animas a mostrar lo que sabes hacer. Virgo : el foco está en la organización y en el orden interno. La energía disponible te ayuda a poner prioridades claras y a soltar exigencias innecesarias.

: el foco está en la organización y en el orden interno. La energía disponible te ayuda a poner prioridades claras y a soltar exigencias innecesarias. Libra : la jornada favorece el equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Es un buen momento para tomar decisiones desde la armonía y no desde la duda.

: la jornada favorece el equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Es un buen momento para tomar decisiones desde la armonía y no desde la duda. Escorpio : la energía te invita a profundizar en tus emociones y a revisar viejos patrones. Es un día ideal para procesos de transformación personal.

: la energía te invita a profundizar en tus emociones y a revisar viejos patrones. Es un día ideal para procesos de transformación personal. Sagitario : el clima astral impulsa el deseo de expansión y de nuevas experiencias. Puedes sentir mayor motivación para planificar cambios a futuro.

: el clima astral impulsa el deseo de expansión y de nuevas experiencias. Puedes sentir mayor motivación para planificar cambios a futuro. Capricornio : la energía se concentra en el plano laboral y en las metas a largo plazo. Es un buen momento para asumir responsabilidades con mayor madurez.

: la energía se concentra en el plano laboral y en las metas a largo plazo. Es un buen momento para asumir responsabilidades con mayor madurez. Acuario : la jornada favorece la innovación y la búsqueda de ideas diferentes. es un día propicio para romper rutinas y pensar en nuevas posibilidades.

: la jornada favorece la innovación y la búsqueda de ideas diferentes. es un día propicio para romper rutinas y pensar en nuevas posibilidades. Piscis: la energía disponible potencia la sensibilidad y la intuición. Es importante que cuides tus límites emocionales y te conectes con tu mundo interior.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: