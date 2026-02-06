Perrito se acomoda en el asiento del copiloto y se hace viral en redes sociales

Es muy cierto que en redes sociales nos podemos encontrar todo tipo de videos, aunque el contenido de perritos es favorito de muchos usuarios, pues ha cautivado millones de personas, ya que algunos hacen unas cosas muy tiernas y divertidas. Tal es el caso de un lomito y su dueña que han enamorado las plataformas digitales.

Por medio de un video que se compartió en la plataforma de TikTok por la usuaria (@leilali6372), se puede observar como la dueña está bajando unas bolsas del mandado de su carro, lo que ella no esperaba, es que al regresar a su vehículo se encontrara con un visitante de copiloto.

Perrito se ha viral por usar el asiento de copiloto de su dueña

La dueña del lomito se encontraba haciendo sus tareas habituales, sin pensar que su pequeño acompañante decidiría emprender un camino junto a ella. Esta acción quedó capturada en video y se puede observar como con gran ternura y habilidad, el perrito hace su mejor hazaña para apropiarse del asiento del copiloto, mientras espera que el viaje vuelva a comenzar

La reacción de su dueña es completamente natural, pues se muestra muy sonriente, ante la gran hazaña que hizo su fiel compañero, aunque al final termina con una gran sonrisa en el rostro.

No esperaba reírme tanto. Coco me sacó una gran risa inesperada

El lomito identificado como ‘Coco’, ha cautivado a todos los usuarios en redes sociales, pues su ternura y gran corazón se han hecho virales en las plataformas digitales. Incluso, muchas personas dejaron un comentario, por lo que te compartimos algunos: “Jajaja, él está esperando para irse”, “Te está mirando y preguntando cuándo nos vamos con la mirada jajaja” y “Ay que lindo y adorable que es”.