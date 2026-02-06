Exatlón México: Conoce al segundo participante que ya está CONFIRMADO para la décima temporada el día de hoy

La novena temporada de Exatlón México sigue su curso, y hoy jueves 5 de febrero de 2026, se llevó a cabo la gran final del Draft Femenil, donde 4 participantes compitieron por un lugar para la siguiente edición y de hecho ya se sabe quién se ganó su derecho para estar en el reality deportivo, y aquí te diremos quién es la segunda atleta que ya está confirmada para la décima campaña del programa; hablamos de Natasha Septién.

Te puede interesar: Exatlón México: Brilló en la tercera temporada, fue de las participantes más queridas, abandonó el reality deportivo por problemas respiratorios y después MURIÓ por esta terrible enfermedad

Conoce a la segunda participante que ya tiene su lugar asegurado en la décima temporada de Exatlón México

Natasha Septién es la segunda participante que ya tiene su lugar asegurado en la décima temporada de Exatlón México . Esta atleta de alto rendimiento llegó en el Draft Femenil. La deportista cuenta con 24 años de edad y su disciplina en la que se desempeña es el porrismo, actividad que ejercen Koke Guerrero, tricampeón de la marca y Dana Castro.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Es algo que desde hace mucho tiempo quería, pero se lo dedico a mis papás, muchas gracias a toda mi familia y creo que por algo estoy aquí. Les agarré mucho cariño a mis compañeras, no me guardé nada, y a ella también. Sé que mis contrincantes dieron todo. Esto es un sueño para mí y para mi mamá, este sueño también es tuyo mami”, señaló la nueva atleta de la décima temporada de Exatlón México.

¿Quién fue el primer participante confirmado para la décima temporada de Exatlón México?

El primer atleta confirmado para la décima temporada de Exatlón México fue Jerry Lizárraga; quien de igual forma llegó en el Draft pero en la rama Varonil en la semana 18 de la novena temporada del reality deportivo; con esto, Natasha y el atleta de alto rendimiento de entrenamiento funcional estarán en la siguiente campaña.

¿Quién ganó la Villa 360 el día de hoy 5 de febrero de 2026?

Los Rojos se hicieron con la Batalla Colosal el pasado miércoles, y tras este triunfo decidieron salir renovados para recuperar la Villa 360 hoy jueves 5 de febrero de 2026; y sí lo consiguieron. El grupo escarlata pudo ganar el inmueble con lujos con un marcador de 8-3 sobre los Azules, quienes deberán regresar a la Barraca y encarar las Batallas por la Supervivencia del viernes 6 y domingo 8 de febrero.

¿Dónde ver en vivo hoy Exatlón México 2026?

Para ver totalmente en vivo los programas de Exatlón México debes sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país o bien, puedes dar clic aquí desde cualquier dispositivo móvil.