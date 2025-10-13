Revelan detalles sobre los asesinos de Fede Dorcaz

La alcaldía Miguel Hidalgo sigue acaparando toda la atención tras el homicidio del actor y cantante Fede Dorcaz. El hecho ha dado lugar a una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que ha revelado algunos detalles sobre los asesinos.

El 2025 sigue siendo un año muy particular en el que muchos hechos de sangre ocurridos en México tienen como protagonistas a miembros del mundo del espectáculo. Actores, cantantes, influencers y modelos han sido víctimas de asesinatos en distintos rincones del país.

¿Qué le pasó a Fede Dorcaz?

Fue el pasado jueves 9 de octubre cuando se conoció la triste noticia sobre el asesinato de Federico Ezequiel Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz. El hecho tuvo lugar en la colonia Ampliación Daniel Garza, cuando el argentino se movilizaba en su vehículo por el Periférico.

Fede Dorcaz, de 29 años de edad, viajaba solo en su automóvil cuando fue atacado a tiros. El actor perdió la vida en el lugar mientras que los autores materiales se dieron a la fuga y aún no han sido atrapados.

¿Cómo avanza la investigación por el homicidio de Fede Dorcaz?

A medida que las horas pasan, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) avanza con la investigación para intentar determinar qué fue lo que fehacientemente ocurrió y dar con los responsables del homicidio.

En este marco, abrieron una carpeta de la investigación en la que se confirma el trabajo aunado entre la Fiscalía, la Coordinación General de Investigación Forense, la Policía de Investigación y Servicios Periciales. Aunque no se brindaron mayores precisiones, los trabajos para esclarecer la muerte de Fede Dorcaz no se detienen y estiman que en breve habrá novedades sobre los autores materiales del homicidio.