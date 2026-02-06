¿Un baño con agua caliente ayuda a quitar el estrés?

En muchas ocasiones, las personas consideran que tomar un baño con agua caliente puede traer muchos beneficios, mientras que otros opinan todo lo contrario, en esta ocasión te diremos cuáles son los beneficios de bañarse con agua caliente.

Por muy difícil que se escuche, el tomar un baño con agua caliente , suele ser muy beneficioso para el cuerpo y para la mente, cabe mencionar que esto son utilizados para relajación, bajar el estrés y cuidado personal.

¿Un baño de agua caliente baja el estrés?

De acuerdo con los especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sí existen muchos beneficios en bañarse con agua caliente, pero estos van a depender de la moderación con que se haga. Pues en algunos casos han mencionado que tomar una ducha con estas características ayudará a bajar el estrés, situación que ha tomado fuerza en las redes sociales, aunque se debe conocer los límites saludables.

Según lo señalado en el “El Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana” de la UNAM, un baño caliente ayuda a la circulación sanguínea, también ayuda a impulsar la transpiración. Además, a nivel muscular y nervioso, permite disminuir la rigidez y beneficia las molestias inflamatorias que se puedan tener, siempre y cuando sean leves.

Por otra parte, han detallado que el calor no es bueno para todo, ya que este no debe usarse con la intención de acelerar la cicatrización de heridas, ya que esto puede tener un resultado totalmente contrario

Lo recomendable, es que la temperatura del agua se encuentre entre 37.5 y 43 °C, no prolongar el baño por más de 10 minutos y priorizar el uso de jabones suaves, sin perfumes, también se debe poner crema o un hidratante en la piel, esto para evitar resequedad o irritación.

