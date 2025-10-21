Maribel Guardia compartió cómo recordará a su hijo en este Día de Muertos

Se vienen días de una carga emocional y cultural muy fuerte en México y en este caso Maribel Guardia compartió cómo recordará a su hijo fallecido, esto en el marco de los primeros días de noviembre. En medio de múltiples polémicas provocadas por el conflicto abierto que tiene con Imelda Tuñón y el futuro de Julián Jr, la madre del artista fallecido a los 27 años se sinceró con la prensa.

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. [VIDEO] El actor y también cantante de 27 años, Julián Figueroa, falleció este domingo a causa de un infarto agudo al miocardio.

¿Cómo homenajeará Maribel Guardia a su hijo fallecido?

La cantante, actriz y bailarina siempre ha compartido ser una mujer de tradiciones. Cada que tiene posibilidad, indica que ama su país y todo lo que comunica a nivel cultural. Por ello en redes sociales indicó que prepara su ofrenda de Día de Muertos, donde claramente el eje central de su altar está dedicado a Julián Figueroa.

En el video donde platicó con sus fanáticos habló un poco sobre el Xoloitzcuintle, mismo que según la cosmovisión de las antiguas civilizaciones, guia el alma de las personas tras perder la vida en el mundo de los vivos. En ese contexto, se vio al fondo una gran foto de su hijo muerto a los 27 años.

¿Cuánto tiempo pasó desde la muerte del hijo de Maribel Guardia?

Julián Figueroa era hijo de Maribel y Joan Sebastian, artista y con una proyección bastante importante en la industria musical. Lamentablemente, el cantante de regional dejó de respirar el 9 de abril de 2023. Hoy ya son dos años y medio recién cumplidos de la pérdida de un hijo, padre y esposo… lo cual provocó una guerra que parece interminable entre Imelda Tuñón y la propia artista nacida en Costa Rica.

¿De qué murió el hijo de Maribel Guardia?

Aunque los rumores siempre han hablado de problemas con el alcohol o las drogas a causa de una depresión, el reporte médico que indicó Maribel Guardia comunicó que sufrió un fallo agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Su cuerpo se encontró sin vida en el domicilio del joven ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón.