Muerte de Julián Figueroa volvió a reunir a familia de Joan Sebastian.

Después de la repentina muerte de Julián Figueroa, su hermano José Manuel Figueroa, se pronunció al respecto a su salida de la casa de Maribel Guardia. “Desgraciadamente la muerte une y creo en esta ocasión Julián unió a toda la familia”, así fue como el cantante admitió que la muerte de su hermano logró lo que otros eventos no pudieron, convocar y reunir a su familia entera.

El cantante se mostró sumamente conmovido al partir de la casa de Maribel Guardia, cuyo sufrimiento le recordó el que su propia madre, Teresa Figueroa, sufrió en su momento con las sucesivas muertes de sus hermanos Trigo y Juan Sebastián Figueroa.

Te puede interesar: EN EXCLUSIVA. Así fueron las últimas entrevistas de Julián Figueroa.

¿Qué dijo José Manuel Figueroa?

“Hoy la admiro más que nunca (a Maribel Guardia), es una mujer dura, está pasando por un momento muy difícil, un momento que de alguna forma lo veo reflejado de nuevo como lo vi en mi madre en alguna ocasión. Le di las gracias por haberme dado un hermano tan bello, de tanto corazón. Desde anoche me vuelve a sonreír la muerte y me deja claro que siempre que pasa algo como esto, un pedacito de mi alma muere”, eso declaró José Manuel Figueroa.

También te puede interesar: Julián Figueroa murió inesperadamente por infarto ayer por la noche.

¿José Manuel Figueroa habló recientemente con Julián?

José Manuel relató haber hablado hace apenas una semana con Julián para invitarlo a la conmemoración del natalicio número 72 de su padre. “La semana pasada, antes del alboroto que armé en Juliantla, lo invité y me dijo que no, que él quería hacer algo más privado y yo lo respeté, yo también en otros años he buscado eso, buscar el momento de privacidad con la tumba de mi padre para tener ese momento especial o privado, él lo quería de esa forma, lo respeté y lo entendí, la invitación estaba abierta y me pidió que no me sintiera”, recalcó.

¿Se perdonaron algo? Cuando le preguntaron si tenían algo que perdonarse, José Manuel Figueroa aseguró que hace mucho tiempo (se perdonaron) y sentenció que la relación entre ambos ya estaba bastante bien.

Te puede interesar: Marco Chacón en shock por la inesperada muerte de Julián Figueroa.

¿Cómo fue el último adiós a Julián Figueroa?

“Hubo la oportunidad de que quien quisiera hablar pudiera hablar, decirle las palabras que necesitaba decirle a Julián, hubo quienes tuvieron unas palabras muy emotivas, hubo personas que le dijeron que lo amaban y yo creo que todos estábamos de acuerdo que fue un niño precioso”, añadió.

¿Las cenizas de Julián descansarán en la tumba de Joan Sebastian?

Sobre si le gustaría que las cenizas de su hermano descansaran donde están los restos de su padre, José Manuel Figueroa dijo que “la decisión es de Imelda, su esposa y de Maribel (su madre)”.