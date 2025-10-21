Maribel Guardia lanza desgarradora afirmación sobre su nieto

La relación entre Maribel Guardia y su nuera Imelda Tuñón parece no encontrar un término medio y este lunes tuvo un nuevo capítulo. Ambas se vieron cara a cara en una audiencia por la herencia que Julián Figueroa dejó a su hijo, tras lo cual la reconocida actriz afirmó que no sabe si volverá a ver a su nieto.

“Estoy maravillosamente bien”, Maribel Guardia desmiente problemas de salud TV Azteca [VIDEO] Luego de que una plataforma digital asegurara que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con un delicado padecimiento, la celebridad rompió el silencio.

Tras la trágica muerte del artista Julián Figueroa, la vida de Maribel Guardia e Imelda Tuñón cambió rotundamente. Además de tener que afrontar el dolor por la repentina pérdida, la presencia del pequeño José Julián se convirtió en una disputa entre ambas mujeres.

¿Maribel Guardia e Imelda Tuñón cara a cara?

Fue este lunes en un juzgado del Tribunal Superior de Justicia, de Morelos, cuando Maribel Guardia e Imelda Tuñón volvieron a estar reunidas tras la muerte de Julián Figueroa. Según reveló la actriz, el motivo de la audiencia fue para seguir avanzando con la herencia que el cantante le dejó a su hijo José Julián.

En este marco, tras salir de la audiencia, Maribel Guardia tomó contacto con los medios de comunicación, confirmó el motivo de la reunión y precisó que ella también le dejará una herencia a su nieto. La actriz aclaró que esa herencia podrá ser utilizada por José Julián cuando tenga 35 años de edad.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su nieto?

En la charla con los reporteros, Maribel Guardia se refirió al presente de la disputa que mantiene con su nuera Imelda Tuñón, pero principalmente hizo alusión a su pequeño nieto. La actriz lanzó una desgarradora afirmación de cara al futuro.

“No sé si lo voy a volver a ver”, sentenció Maribel Guardia en relación a José Julián. La actriz hizo una especie de despedida al afirmar “me llevo lo mejor de ese niño. Lo tuve desde que nació hasta los ocho años. La infancia es lo más lindo de una persona”.

Maribel Guardia se mostró muy dolida por este presente y afirmó que solo espera que su nieto la recuerde. “Sé que me va a recordar con todo el amor que le di”, sentenció en medio de la angustia.