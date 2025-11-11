Maribel Guardia no se guardó nada y esto dijo del nuevo amorío de Imelda Tuñón

El nuevo episodio en los dimes y diretes entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón protagoniza un tópico que tarde o temprano llegaría. Se filtraron imágenes de la ex nuera de Maribel besando apasionadamente a un nuevo galán, situación que ya causó declaraciones de ambas. Allí la abuela de José Julián no se guardó nada, lanzando una advertencia o recomendación, dependiendo cómo lo quiera ver la madre de Julián Jr.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la nueva relación de Imelda Tuñón?

La veterana actriz, modelo, bailarina y cantante se detuvo para hablar con los medios, quienes le cuestionaron sobre el video filtrado de Imelda comiéndose a besos (así lo presumieron muchos espacios mediáticos) a su nueva pareja. Y pese a que muchos esperan más sangre de parte de ambas al momento de sus declaraciones, Maribel se mostró ecuánime pero dejando claro que espera una buena decisión por parte de su ex nuera.

“Qué bueno, me da mucho gusto. Ella tiene que rehacer su vida, es muy joven, es muy bonita. Ojalá que sea una buena elección porque el hombre que elija es el que va a estar con José Julián. Pero bueno, eso ya le pido a Dios por ella que sea una buena elección, pero tiene que vivir su vida y continuar”.

¿Imelda Tuñón ya le contestó a Maribel Guardia?

Sí, la madre de José Julián indicó que ella le desea lo mejor a Maribel también, indicando que ojalá Marco Chacón la quiera y la respete… pues ya la habría traicionado fuertemente en el pasado. Por supuesto, esto último soltado de dicha forma sorprendió a todos los que estaban en el chacaleo y las reacciones no se dejaron esperar en redes sociales. Es decir, esto se trataría de una infidelidad de parte de la pareja de la nacida en Costa Rica.

¿Quién es la nueva pareja de la ex nuera de Maribel Guardia?

Aunque el video es contundente sobre las intenciones de ambas personas, que disfrutaron de una velada en un bar el pasado 9 de noviembre, Imelda se mostró firme de no declarar la identidad del joven con el que estuvo ese día.

“Yo ya les había comentado que de mi vida privada y lo que quiera hacer mientras no afecte a mi hijo y no afecte a mi familia no voy a comentar… Pongo en riesgo muchas cosas y a muchas personas. La verdad es que... ¿Al público qué le importa eso?”.