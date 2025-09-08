Maribel Guardia revela la oración secreta de Daniel Bisogno a la Virgen antes de morir

Fue apenas el pasado 20 de febrero de 2025 que Daniel Bisogno falleció, dejando un profundo dolor y vacío en la televisión mexicana. La herida sigue abierta tanto en el público como en los compañeros con los que alguna vez compartió escenario, una de ellas es Maribel Guardia. La actriz sorprendió a los seguidores del conductor al hacer una revelación: Bisogno recurrió a la Virgen de Guadalupe con una oración en silencio, a pesar de haber manifestado en diversas ocasiones que no era creyente.

Daniel Bisogno y su inesperado acercamiento a la fe

La actriz Maribel Guardia, amiga cercana del presentador de Ventaneando, relató que lo vio rezar en una función de “Lagunilla mi barrio”, donde se encontraba una imagen guadalupana. Ese gesto íntimo y silencioso reflejaba, según ella, la vulnerabilidad y búsqueda espiritual que marcaron sus últimos meses.

“Me sorprendió mucho verlo rezarle a la Virgen de Guadalupe”, dijo Guardia.

¿Qué reveló Maribel Guardia sobre los últimos días de Bisogno?

Guardia continuó recordando cómo fueron aquellos días para el conductor, recordó que él atravesaba por momentos muy difíciles debido a sus complicaciones de salud, lo que lo llevó a replantear aspectos de su vida personal y familiar. Durante la conversación con los medios, la actriz destacó que, aunque al inicio no le resultaba simpático, con el tiempo aprendió a comprenderlo y admirar su inteligencia, sentido del humor y, sobre todo, el amor incondicional que Daniel siempre demostró a su pequeña hija.

Según la actriz, ese cariño paternal lo hizo más consciente de la importancia de los afectos y del tiempo compartido. Ella cree que en definitiva eso lo abrió ante el mundo, dejando ver una faceta menos conocida, más íntima y humana.

¿De qué murió Daniel Bisogno?

El conductor de Ventaneando falleció a los 51 años en un hospital de la Ciudad de México, tras enfrentar complicaciones derivadas de un trasplante de hígado, que se había realizado en 2024. Desafortunadamente, sufrió una infección bacteriana resistente a antibióticos, que desencadenó una falla multiorgánica que afectó su hígado, riñones y pulmones.

