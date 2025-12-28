Uñas de cristal, la manicura más elegante que querrás usar en la celebración de Año Nuevo

En el mundo de la manicura se han implementado nuevos estilos que se han convertido en tendencia, ya sea por diseño minimalista o por lo atractivo que suele ser visualmente. Para la celebración de Año Nuevo , veremos que muchos usarán las famosas ‘uñas de cristal’.

En el mundo de la belleza se considera la manicura más elegante, que podrás emplear para cerrar el año con broche de oro. Te detallamos en qué consiste para que lo puedas aplicar durante las siguientes fiestas.

¿Qué diseños puedo usar en las uñas con efecto de cristal?

Desde hace un par de meses, la manicura más elegante, conocida como ‘uñas de cristal’, se destaca por tener un efecto translúcido en la uña y luciendo un brillo impecable. Aunque a simple vista parece algo muy simple, se destaca por ser un estilo sofisticado.

Por suerte, es un estilo que para la celebración de Año Nuevo lo puedes implementar con múltiples diseños para que sea más vistoso. El portal de ‘Hola’ recomienda las siguientes opciones:

Agrega un toque de glitter plateado ligero; va a acaparar las miradas.

Añade una tonalidad beige para que sea más vistoso.

Usa el efecto mármol; es algo más novedoso y no pierde la elegancia.

Si deseas algo más vistoso, pide que te agreguen el efecto ‘Cat Eye’ o ‘Glazed’; mantendrán el estilo sofisticado con un ligero toque.

Dichos diseños tienen la principal ventaja de poder emplearlas en uñas cortas o largas, siendo versátiles para todo tipo de manos con mucha facilidad. Aprovecha el tiempo para agendar tu cita en el salón de belleza.

¿Cómo mantener tu manicura impecable?

Aunque la aplicación de las ‘uñas de cristal’ se hace en salón de belleza, es importante implementar ciertos cuidados para que la manicura más elegante nos dure por más tiempo en perfectas condiciones para la celebración de Año Nuevo , por lo que el portal de Essie recomienda lo siguiente: