Este té produce colágeno de forma natural y ayudará a que tu cara se vea con menos arrugas

El cuidado de la piel también puede empezar desde el interior, y algunas infusiones naturales se han vuelto aliadas de la belleza. Este té es conocido por sus compuestos antioxidantes y nutrientes que favorecen la producción natural de colágeno, ayudando a que el rostro luzca más firme, luminoso y con menos líneas de expresión con el paso del tiempo.

Se trata del té blanco, el cual ofrece una alternativa natural para quienes buscan mejorar la apariencia de su rostro sin recurrir a métodos complejos para evitar las arrugas en la cara. De acuerdo a un informe de la revista Vogue, esta bebida no tan popular cuenta con algunas propiedades clave que colaboran en estos beneficios, como por ejemplo:



Es rico en antioxidantes (polifenoles y catequinas) que combaten el daño de los radicales libres, uno de los principales responsables del envejecimiento cutáneo.

(polifenoles y catequinas) que combaten el daño de los radicales libres, uno de los principales responsables del envejecimiento cutáneo. Ayuda a proteger el colágeno y la elastina, evitando que se degraden prematuramente.

Colágeno|CoffeeAndMilk/Getty Images

Tiene efecto antiinflamatorio , lo que favorece una piel más sana y uniforme.

, lo que favorece una piel más sana y uniforme. Contribuye a la hidratación y luminosidad de la piel cuando se consume de forma regular.

Esto debes tener en cuenta a la hora de tomar té blanco

Asimismo, desde la revista Glamour mencionaron ciertas advertencias que debes considerar si tomas té blanco, entre las que destacaron que:



Contiene cafeína: aunque es menor que en otros tés, puede afectar a personas sensibles si se consume en exceso.

aunque es menor que en otros tés, puede afectar a personas sensibles si se consume en exceso. No lo prepares con agua hirviendo: lo ideal es usar agua caliente (70–80 °C) para no perder sus antioxidantes.

lo ideal es usar agua caliente (70–80 °C) para no perder sus antioxidantes. Consumo moderado: 1 a 3 tazas al día son suficientes para obtener beneficios.

1 a 3 tazas al día son suficientes para obtener beneficios. Evita tomarlo en ayunas si eres sensible: puede causar malestar estomacal en algunas personas.

puede causar malestar estomacal en algunas personas. No sustituye tratamientos médicos: es un complemento para el bienestar, no un remedio milagro.

es un complemento para el bienestar, no un remedio milagro. Puede interactuar con medicamentos: si tomas fármacos, consulta con un profesional de la salud.

Teniendo estas pautas claras y tomándolo correctamente, los expertos aseguran que el té blanco puede ser un gran aliado para la salud y el cuidado de la piel.