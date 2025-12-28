9 modelos de uñas acrílicas que están de moda para el 2026 y las puedes usar en diferentes ocasiones

En 2026 las tendencias de uñas acrílicas traen diseños innovadores, colores sofisticados y estilos versátiles que se adaptan desde eventos casuales hasta ocasiones especiales. En esta selección te presentamos 9 modelos que están marcando pauta, para que encuentres inspiración y lleves tu manicura al siguiente nivel en cualquier momento del año.

Especialistas del sitio Trendencias dieron a conocer una por una las nuevas propuestas que van desde diseños cortos y sutiles hasta estilos largos y más llamativos. Checa cuáles son y las características de cada inspiración.

Estos modelos de uñas acrílicas serán furor en el 2026

Uñas almendra nude con brillo sutil: elegantes y versátiles para el día a día o eventos formales.

elegantes y versátiles para el día a día o eventos formales. Francesa moderna con puntas coloridas: un clásico reinventado que funciona desde la oficina hasta una salida nocturna.

un clásico reinventado que funciona desde la oficina hasta una salida nocturna. Tonos pastel con detalles metálicos: suaves y sofisticadas para primavera y verano.

suaves y sofisticadas para primavera y verano. Uñas largas con efecto mármol: diseño artístico ideal para ocasiones especiales.

diseño artístico ideal para ocasiones especiales. Acrílicas mate en colores tierra: tendencia elegante que combina con looks casuales y chic.

Uñas transparentes con figuras geométricas: modernas y minimalistas para estilos urbanos.

modernas y minimalistas para estilos urbanos. Rosas y corales degradados: frescos y femeninos para cualquier temporada.

frescos y femeninos para cualquier temporada. Tonos joya con acabados brillantes: perfectos para fiestas o eventos nocturnos.

perfectos para fiestas o eventos nocturnos. Diseños con microbrillos y accents: un toque glamuroso sin sobrecargar, ideal para celebraciones.

Esto debes saber sobre las uñas acrílicas

Las uñas acrílicas son una de las técnicas más populares para lograr una manicura duradera y personalizada. Se elaboran con una mezcla de polvo y líquido acrílico que se endurece al aire, lo que permite crear diferentes largos, formas y diseños.

Asimismo, expertos del portal Material Estética, compartieron que este método suele durar entre dos y cuatro semanas y requieren mantenimiento regular para conservar un buen acabado. Aunque son resistentes y versátiles, es importante aplicarlas y retirarlas correctamente para evitar dañar la uña natural.

Entre sus desventajas, comentaron que puede haber reacciones alérgicas, donde algunas personas pueden ser sensibles a los químicos presentes en los productos de acrílico, lo que puede causar irritación y alertaron que, si bien estas uñas pueden hacerse en casa, lograr resultados profesionales requiere habilidad y práctica, por lo que es recomendable acudir a un profesional para obtener resultados perfectos.