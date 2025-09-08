Así reaccionó Isabella Ladera a la filtración de su video íntimo y revela quién fue

La respuesta llegó más rápido de lo que muchos esperaban. Tras filtrarse un video íntimo, Isabella Ladera alzó la voz y mandó un contundente mensaje. Al ver vulnerada su privacidad de manera terrible, no se dejó intimidar y confesó quién fue la persona que cometió el atroz acto de publicar algo que destruye vidas. No vas a creer lo dicho por la venezolana.

¿Isabella Ladera sabe quién compartió su video íntimo?

Esta noticia dio mucho para hablar al entender que una situación así no es fácil de sobrellevar. Las redes sociales y los medios de comunicación en general no dudaron en actuar alrededor de un contenido que produce morbo por sí solo. Sin embargo, Isabella Ladera dijo que lo convertirá en algo que la fortalecerá. “No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó”.

Según lo dicho por su publicación hecha en Instagram, el video íntimo que se “filtró” solamente estaba en mano de dos personas. Es decir, Ladera y Beéle eran los poseedores de dicha filmación, lo que confirma (según lo dicho por la sudamericana) que su ex pareja cometió este acto tan bajo. Además, indicó que acudirá a las instancias legales para actuar en este hecho.

¿Cuáles son las consecuencias que sufriría la ex pareja de Isabella Ladera?

A lo largo del mundo las leyes han vivido una transformación constante que protege a las personas en todos los sentidos posibles. Por ello, la publicación de videos de intimidad son parte de esos cambios. En este caso no sería extraño ver que Beéle termine en la cárcel o pagando una cantidad altísima de dinero para no terminar encerrado.

En primera instancia sería acusado de violación a la intimidad y divulgación de material íntimo. En estos momentos será clave la calma que el entorno de Isabella tenga para armar de manera puntual sus acusaciones, pues eso podría hundir la carrera del cantante colombiano. Con esta revelación, la polémica solamente está iniciando alrededor de este caso.

