¿Qué es mejor, rasurarse con rastrillo o crema depiladora? Esto dicen los expertos

La eliminación del vello es parte de la rutina de cuidado personal de muchas personas, y una de las dudas más comunes es si conviene más rasurarse con rastrillo o usar crema depiladora. Ambos métodos tienen ventajas y desventajas, y expertos en dermatología explican cuál es la mejor opción según el tipo de piel, la sensibilidad y los resultados que se buscan.

La médica María Reyna publicó en su cuenta de TikTok cuál es el producto que hace que no crezca el pelo más grueso al depilarse, aunque anticipó que se trata de un mito, ya que elegir alguna de estas técnicas tampoco hará que cambie de color o salga con mayor frecuencia. Entonces, según la especialista, el ideal es aquel que menos irrite tu piel y te sea más cómodo.

Esta es la mejor manera de depilarse según tu interés

Sin embargo, otros expertos del sitio Material Estética mencionaron cuál es el mejor método según tu interés o piel, entre los que especificaron:



Piel sensible o con alergias: rastrillo.

rastrillo. Buscas suavidad por más tiempo: crema depiladora.

crema depiladora. Poco tiempo disponible: rastrillo.

rastrillo. Evitar cortadas: crema depiladora.

En conclusión, ninguno es mejor que el otro de forma absoluta. Para todos los especialistas, la mejor opción es la que se adapte a tu piel, rutina y necesidades.

Los mejores tips para depilarte

Por otra parte, desde la revista Glamour compartieron ciertos tips de depilación prácticos y fáciles de aplicar, como por ejemplo:



Exfolia la piel antes de depilarte para evitar vellos encarnados. Hidrata la piel antes y después del proceso para reducir la irritación. Elige el método adecuado según tu tipo de piel y sensibilidad. Depílate con la piel limpia y seca para mejores resultados. No depiles la misma zona varias veces para evitar enrojecimiento. Usa productos de buena calidad para cuidar la piel. Aplica un producto calmante después de la depilación para aliviar la piel.

A su vez, explicaron que deberás evitar hacerlo sobre piel irritada o con heridas, no excedas el tiempo de uso de los productos y realiza siempre una prueba de sensibilidad. Además, utiliza herramientas limpias y finaliza con hidratación para prevenir irritaciones.