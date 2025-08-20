Maribel Guardia responde a rumores de infidelidad con joven actor

La actriz y cantante Maribel Guardia decidió romper el silencio luego de que su nombre volviera a ocupar titulares por presuntas infidelidades. En los últimos días circularon versiones que la vinculaban sentimentalmente con un actor más joven, lo que desató especulaciones sobre la estabilidad de su matrimonio con el controversial Marco Chacón.

En medio de la polémica, la costarricense de 66 años utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente. A través de Instagram compartió una serie de fotografías junto a su esposo, en las que aprovechó para ironizar sobre el supuesto triángulo amoroso que estaría viviendo.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre infidelidad a su esposo?

Guardia expresó que las versiones sobre un romance son únicamente chismes. “Dicen, cuentan y hasta inventan. Aquí el único triángulo que existe es: él, el amor y yo”, escribió en la publicación acompañada de corazones y emojis de cámara. Con ello buscó dejar claro que su relación con Marco Chacón se mantiene firme y lejos de cualquier escándalo mediático.

En el mismo mensaje añadió que las acusaciones de infidelidad provienen de un rumor “maltrecho con remitente obvio aunque anónimo”, dejando entrever que no piensa dar más importancia al tema. Además, acompañó sus declaraciones con hashtags como amor del bueno, amor bendecido por Dios y que soporten.

¿Quién es el actor con el que Maribel Guardia supuestamente le fue infiel a su esposo?

El comentario de la actriz se produjo después de que una revista de espectáculos asegurara que mantenía un romance con el actor Emmanuel Orenday, con quien comparte créditos en la serie Cómplices. Según la publicación, la cercanía entre ambos habría traspasado la pantalla.

De acuerdo con un supuesto informante, las escenas compartidas en la producción habrían dado paso a encuentros en camerinos, algo que la revista presentó como prueba del vínculo sentimental. Sin embargo, Maribel Guardia no solo desmintió la versión, sino que también reafirmó públicamente su amor por Marco Chacón, con quien mantiene una relación solida de más de una década.

