Los signos que deben protegerse de envidias antes del 1 de mayo

Solo restan días para que el mes de abril nos diga adiós y esto atrae a muchas personas hacia creencias como el Tarot, la Numerología y la Astrología. En ellas se pretende encontrar respuestas a consultas relacionadas con su presente y futuro.

Noticias Aguascalientes del 24 de abril 2026

Amor, suerte, salud y finanzas aparecen entre los temas más consultados a estas creencias. Cada una, con su determinada sistema de significaciones, ofrece predicciones o señales que invitan a las personas a motorizar cambios o, como en este caso, estar atentos a las personas envidiosas.

La vigencia del Tarot

Entre estas creencias, el Tarot mantiene su vigencia en la actualidad al haber evolucionado de un sistema de adivinación tradicional a una herramienta de introspección y análisis psicológico. Más allá de la predicción de eventos futuros, su relevancia actual radica en la riqueza de su lenguaje simbólico, el cual funciona como un espejo de la psique humana.

♬ original sound - layogini @layogini Episodio #8 de #Witchflix Muchos creen que el tarot nació en Egipto, otros lo ubican en la Italia del Renacimiento como un juego de naipes que poco a poco fue adquiriendo un lenguaje simbólico y místico. También se le atribuyen raíces en la tradición judía de la Cábala, en el esoterismo medieval, y hasta de influencias árabes traídas a Europa. La verdad es que el tarot es un conjunto de símbolos y arquetipos que han viajado a través de culturas y épocas. Pero aquí está lo fascinante: no importa si lo ves como un legado egipcio, renacentista o cabalístico… nuestro cerebro reconoce sus imágenes y símbolos de manera universal. Los #arquetipos hablan directamente al inconsciente, activando recuerdos, emociones y patrones que quizá no teníamos claros a nivel consciente. Por eso, para mí, el tarot no es tanto una herramienta de “adivinación” del futuro. Prefiero usarlo como un espejo para el presente: para ver lo que no estoy notando, para hacer consciente lo inconsciente, y desde ahí tomar mejores decisiones. Porque el futuro se construye aquí, en este momento, con lo que elegimos hacer hoy. En resumen: más que predecir, el tarot nos invita a presenciar. No hay mejor persona para LEERTE el #Tarot

En un presente saturado de información digital, el mazo de cartas del Tarot ofrece un espacio de pausa y conexión simbólica que sigue resonando en la búsqueda del propósito individual. A través de este, las personas logran externalizar conflictos internos, identificar patrones de conducta y explorar nuevas perspectivas ante dilemas contemporáneos.

¿Qué signos deben protegerse de envidias?

Al fusionar el Tarot con la Astrología, las lecturas energéticas y las alineaciones de estas creencias para este cierre de abril indican que existen tres signos del zodiaco que, por su brillo actual o por su posición en la rueda zodiacal, podrían ser blanco de energías discordantes o envidias. Por lo tanto, a continuación se destacan los signos que deben mantener su círculo cerrado y proteger su energía antes de que inicie mayo:

