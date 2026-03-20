Mario Domm EXPLOTA contra su compañero Samo, luego de que no se presentara para el concierto de Camila en la Feria de las Fresas 2026: “No quiere venir, estoy cansado de disculparlo”

¡Mario Domm explota contra Samo! Este jueves, Camila ofreció un concierto en la Feria de las Fresas 2026 en Irapuato, Guanajuato. Sin embargo, la agrupación no estuvo completa, pues Samo fue el gran ausente de la noche, por lo que Mario no dudó en expresar su molestia en pleno concierto.

Mario Domm explota contra Samo tras faltar a concierto de Camila: así se vivió el momento

Según videos que circulan en redes sociales, Mario se mostró bastante molesto por la ausencia de su compañero. A lo largo del concierto, el líder de la agrupación se lanzó contra su colega por no asistir.

“Esta persona no quiso asistir al concierto, se le explicó esta mañana cuánta gente había viajado para vernos. La persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo”, se le escucha decir a Mario en uno de los muchos vídeos virales. “Quiero preguntarles a ustedes, ¿debemos cancelar este concierto? Aquí estamos, iluminación, video, músicos. Estamos 30, falta uno. ¿Cantamos o nos vamos? ¡Cantamos!”.

Samo anunció su ausencia a través de un comunicado: “Se debe a motivos ajenos a mi persona”

Antes de que Camila se presentara en la Feria de las Fresas 2026, Samo emitió un comunicado, informando que no iba a asistir por cuestiones ajenas a su persona. Samo atribuyó su decisión a “situaciones de las propias oficinas de Management”. No obstante, la versión de Mario Domm es diferente, pues éste asegura que su compañero simplemente no quiso ir.

“Con mucha tristeza les anuncio que no seré parte del concierto de Camila esta noche en la Feria de las Fresas (...) Esta situación se debe a motivos ajenos a mi persona. Los motivos corresponden a situaciones de las propias oficinas de Management, las cuales no puedo dar a conocer por ética y confidencialidad. Con profunda tristeza, les deseo a mis compañeros Mario y Pablo Hurtado el mejor de los shows de esta noche. Los amo”, se lee en el escrito.

Samo abandonó Camila en 2013 por diferencias profesionales y personales. No obstante, tras 10 años separados, éste regresó a la banda en 2023. Desde entonces, se han reportado algunas tensiones, pues no es la primera vez que Samo cancela su participación en un concierto. La última vez que canceló fue en las Fiestas de Octubre, en Guadalajara.