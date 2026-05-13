HISTÓRICO: Mario Girón abrió el concierto de Carlos Rivera y el de Yuridia en Plaza de Toros la México con un aforo de 50 mil personal

El pasado 05 de abril se presentó Yuridia en la Plaza de Toros la México donde el reconocido artista y también ganador de La Academia 2024, Mario Girón, fue el encargado de abrir el concierto. Por su parte, el artista también fue telonero de la presentación musical de Carlos Rivera el pasado sábado 09 de mayo en el mismo recinto, hecho que lo colocó ante miles de espectadores que quedaron fascinados con su talento.

Mario Girón se pronuncia en redes sociales sobre su presentación en el concierto de Carlos Rivera

El ganador de La Academia luego de haberse presentado ante miles de personas aprovechó las redes sociales para agradecer a Carlos Rivera el espacio en el escenario. “Anoche, frente a una Plaza de Toros La México llena, Carlos recordó esa historia y me hizo parte de la suya al invitarme a abrir un concierto tan importante en su carrera”, fueron algunas de las palabras del cantante. A través de su cuenta de instagram el artista compartió una fotografía con el intérprete del tema “Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro” así como un par de videos donde se encontraba arriba del escenario cantando. Por otro lado, Mario dejó ver el gran recibimiento que tuvo por parte de todos los asistentes, quienes levantaron las linternas de su celular al ritmo de la música.

“Desde que salí ganador de La Academia, has sido un padrino musical, un apoyo y un ejemplo de humildad, trabajo y amor por la música” fueron otras de las palabras que acompañaron la publicación de Mario mientras que Carlos Rivera le respondió que el artista (Mario) llegará muy lejos y que siempres será un orgullo presenciarlo desde que era niño, “Todo mi cariño siempre” fueron algunas de las palabras que el ganador de La Academia 2004 le dedicó a Girón.

¿Quién es Mario Guirón?

Es un joven originario de Monterrey, Nuevo León. Actualmente tiene 19 años y es uno de los cantantes que más impacto ha generado en la música, especialmente desde que participó el reality musical más importante de México; La Academia. En 2024 Mario se coronó como el gran ganador de dicha edición. Una de sus presentaciones más reconocidas y aplaudidas fue cuando interpretó el tema “El Triste” de El Príncipe de la Canción, José José.

Actualmente Mario Girón mantiene una carrera activa en la música. En Spotify suma 59.8 mil oyentes mensuales y cuenta con sencillos como “Tuyo”, “Por Ella”, “No Lo Bese”, “La Indicada”, “HOY TENGO GANAS DE TI”, “Si Me Tenías”, “Ayer”, entre otros. Por otro lado, el próximo 27 de junio se presentará en Sala Pepsi Black en la Ciudad de México a las 20:30 horas. Los boletos ya se encuentran a la venta.