El mensaje que lanzó el esposo de Martha Higareda tras sus complicaciones de salud

Con 42 años, Martha Higareda pudo cumplir uno de los deseos más profundos en su vida, el cual era ser mamá. Sin embargo, dicha situación le costó bastante y se supo que era un embarazo de alto riesgo, pues logró dar a luz a dos gemelas. Con ello en mente, la actriz mexicana reapareció en redes sociales gracias a unos videos que subió su esposo. Pero… ¿realmente está al pendiente de ella?

¿El esposo de Martha Higareda la está cuidando bien?

En redes sociales hubo mucha incertidumbre en los días recientes, pues tanto Martha como Lewis Howes no subieron nada de lo ocurrido alrededor de las complicaciones que ellos mismos indicaron tras el nacimiento de sus gemelas. En el mensaje publicado el 18 de noviembre, indicaron que la mamá y una de las bebés tuvieron algunas complicaciones.

Aunque en ese mismo mensaje sostuvieron que se encontraban estables y que se estaban recuperando, el silencio estaba matando a varios de los seguidores de la actriz. Con ello en mente, los primeros mensajes de Lewis en redes solamente hablaban de temas de negocios y reflexiones financieras… hasta que por fin habló de Martha.

O algo así, pues en sus constantes publicaciones en Instagram, el ex futbolista profesional comenzó a subir vlogs de sus días en la oficina, ejercicio matutino y demás actividades. Por ello, se pudo ver algunos cameos de la actriz. Sin embargo, muchos aprovecharon para criticar a Lewis, diciendo que la deja sola mucho tiempo en casa mientras él sale a divertirse.

¿Por qué ha existido un silencio prolongado por parte de Martha Higareda?

Dar a luz es todo un proceso físico y mental que requiere de un desgaste importante. Además, indicándose los problemas que tuvo en un parto de alto riesgo, ella prefirió alejarse de las redes sociales y parece ser que como pareja, prepararán (así lo indicaron) un video especial para contar lo ocurrido. Seguramente la famosa mexicana está enfocada en su recuperación y en el cuidado de sus pequeñas que no llevan ni un mes de nacidas.