La Gata Loca se hizo viral en TikTok tras atacar sin cansancio a un arbolito de Navidad: VIDEO

La viralidad en ocasiones se forza y en otras tantas se da de manera natural. Por eso, esta historia de La Gata loca ha traído muchos comentarios a lo que ya se convirtió en una serie dentro de la cuenta de esta usuaria de TikTok. Esto pasa cuando una michi simplemente no soporta ver un arbolito de Navidad de pie. ¿Víctima o villana?

¿Por qué La Gata Loca ya se convirtió en un fenómeno viral?

A lo largo de los años se ha indicado que ciertos animales tienen una necesidad por destruir lo que pasa alrededor de los diversos adornos de Navidad. Gatos o perros siempre concretan historias de destrucción, por lo que esta nueva historia cautivó los corazones de los internautas, que ya convirtieron en toda una celebridad a esta gatita negra.

El primer video subido por María Márquez mostró cómo ella pintó su arbolito con spray blanco para que pareciera nieve, sin embargo fue el inicio de su pesadilla. Y es que su gatita negra vio la necesidad de tirar una y otra vez dicho arbolito. De manera prácticamente natural, el animal vive para tirar, morder y meterse entre un adorno navideño que no puede estar en pie durante tiempo prolongado.

Esta situación ha provocado que al momento ya existan 14 capítulos de alrededor de un minuto donde la historia toma distintos rumbos. En estos momentos la joven compró un arbolito totalmente blanco más chiquito y este ha sufrido la misma suerte. Arañazos, mordidas y el piso se convirtieron en su actividad diaria.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la historia de La Gata Loca?

Hoy por hoy es una de las historias navideñas más seguidas del momento. La chica venezolana literalmente tiene a millones de personas que están al tanto de la actualización de su minina negra. El primer video superó ya los 5 millones y el capítulo 14, a 8 horas de publicarse… alcanzó más de 2.6 millones de visualizaciones. Con esto, claramente es uno de los fenómenos virales más destacados del cierre de 2025, el cual ya reunió seguidores de todas partes del mundo en habla hispana.