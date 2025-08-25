Martha Higareda confirmó que será madre de gemelos

La actriz Martha Higareda ha dejado nuevamente a sus seguidores boquiabiertos al confirmar que será madre de gemelos. En una reciente entrevista periodística, precisó que junto a su esposo Lewis Howes tienen una doble alegría pero se trata de un embarazo riesgoso.

La noticia llegó el día después en que Martha Higareda celebró un nuevo cumpleaños por lo que en sus redes sociales los mensajes de afecto se han multiplicado. Fue en la revista Caras que, en una entrevista exclusiva, decidieron informar sobre la espera de dos bebés.

¿Martha Higareda será madre de gemelos? Ella lo confirma

En mayo pasado, la actriz Martha Higareda revolucionó a sus fanáticos en redes sociales al confirmar que, luego de haber dado el “sí acepto” en el altar, los tratamientos para quedar embarazada habían surtido efecto positivo. Desde entonces, las miradas han apuntado a ella y su esposo Lewis Howes.

Ambos han aguardado un tiempo prudencial tras confirmar su nueva faceta, ya que al ser un embarazo gemelar se considera riesgoso. Ahora, Martha Higareda será madre de gemelos y las expectativas de sus seguidores se han multiplicado, al mismo tiempo que no hacen faltar los comentarios con palabras de afecto y buenos deseos.

¿Cuál fue el primer regalo para los hijos de Martha Higareda?

Más allá de la confirmación de que Martha Higareda aguarda la llegada de hijos gemelos a su vida, sus redes sociales son este día un reflejo de su celebración de cumpleaños y, en medio de los regales que ha recibido en este día tan especial, la actriz tuvo una particular sorpresa.

Fue su esposo Lewis Howes quien sorprendió a Martha Higareda con un regalo que en realidad se convirtió en el primero que sus hijos gemelos recibirán. Juguetes de los personajes de “Toy Story” junto a un gran moño rojo fueron retratados junto a la actriz que se mostró visiblemente emocionada.